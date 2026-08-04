‘출장 끝나면 여행’…블레저 확산에 서울도 뜬다

출장을 마친 뒤 주말까지 머물며 여행을 즐기는 이른바 이른바 ‘블레저(Bleisure·비즈니스+레저)’ 문화가 전 세계적으로 확산하고 있는 것으로 나타났다.

특히 서울은 글로벌 출장객들이 업무 이후 관광까지 함께 즐기는 대표 도시로 떠오르며 글로벌 블레저 목적지로 주목받고 있다.

외국인들이 업무를 마친 뒤 휴가를 이어 즐기는 '블레저'(Bleisure·비즈니스+레저)가 새로운 출장 문화로 자리 잡으면서 서울이 대표적인 블레저 도시로 급부상하고 있는 것으로 나타났다. 생성형 AI로 만든 이미지

4일 트립닷컴그룹의 기업 출장 전문 브랜드 트립비즈가 발표한 글로벌 출장 데이터에 따르면 올해 금요일 호텔 체크인 건수는 지난해 같은 기간보다 26% 증가했다.

이는 출장 일정을 마친 뒤 주말까지 체류하며 여행을 즐기는 수요가 늘어난 영향으로 분석된다.

블레저 목적지 중에서는 서울의 성장세가 두드러졌다. 서울의 평일 객실 예약은 전년 대비 67% 증가했고, 금요일 체크인도 54% 늘어나 글로벌 인기 출장지 7위에 올랐다.

런던 역시 평일 예약이 42%, 금요일 체크인이 37% 증가하며 10위를 기록했다.

서울에서는 평일 출장객 숙박은 강남에 집중됐지만, 주말 예약은 명동이 1위를 차지했다. 업무를 마친 뒤 쇼핑과 관광을 즐기려는 수요가 반영된 결과로 풀이된다.

출장 이후 개인 여행을 이어가는 사례도 증가했다. 출장 종료 후 하루 이내 개인 여행을 추가 예약한 건수는 전년 대비 30%, 일주일 이내 휴가를 예약한 건수는 25% 늘었다. 출장객들은 평균 1.5~3.4일가량 체류 기간을 연장한 것으로 조사됐다.

숙소 선택에서는 편의성이 중요한 요소로 나타났다. 출장 뒤 휴가를 이어간 이용자의 60%는 체크아웃하거나 다른 숙소로 이동하지 않고 기존 호텔에 그대로 머문 것으로 집계됐다.

글로벌 출장 시장에서는 싱가포르가 압도적인 강세를 이어갔다. 싱가포르는 호텔 예약량 1위를 차지했으며 예약 건수도 전년보다 30% 증가했다. 5박 이상 장기 출장과 7박 이상 장기 투숙, 주말을 포함한 예약 등 주요 지표에서도 모두 1위를 기록했다.

동남아 지역의 성장세도 이어졌다. 방콕은 글로벌 출장 호텔 예약량 2위에 올랐고 예약 건수는 26% 증가했다. 주말을 포함한 예약도 21% 늘어나 업무와 휴식을 함께 즐기는 출장 문화가 확산하는 흐름을 보여줬다.

베트남도 성장세가 두드러졌다. 호치민은 예약이 23%, 하노이는 50% 증가했으며 산업도시 박닌은 출장 예약이 341% 급증하며 글로벌 출장지 5위에 올랐다. 특히 7박 이상 장기 출장 예약은 818%, 주말을 포함한 예약은 425% 증가해 가장 높은 증가율을 기록했다.

트립비즈 관계자는 “이제 호텔은 등급이나 시설뿐 아니라 업무와 휴식을 얼마나 자연스럽게 연결해 주는지가 경쟁력이 되고 있다”며 “업무와 여행의 경계가 허물어지는 만큼 블레저 수요는 앞으로도 더욱 확대될 것으로 전망된다”고 말했다.

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