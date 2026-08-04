인공감미료 많이 먹으면 기억력 ‘뚝’?…60세 미만 성인, 당뇨 환자 주의

서울 시내 편의점에 진열된 콜라와 음료 제품 모습. 연합뉴스

다이어트 탄산음료나 제로 슈거 음료에 사용되는 인공감미료를 많이 섭취하는 사람은 기억력과 인지기능 저하 속도가 더 빠를 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

이 같은 경향은 특히 60세 미만 성인과 당뇨병 환자에서 두드러졌다.

3일(현지시간) 미국 매체 더위크에 따르면 브라질 상파울루대 연구팀은 최근 미국신경학회(AAN) 학술지 ‘신경학’(Neurology에 발표한 연구에서 인공감미료 섭취와 인지기능 저하 사이의 연관성을 확인했다고 밝혔다.

연구팀은 브라질 성인 1만2772명을 약 8년간 추적 관찰하며 아스파탐과 사카린, 아세설팜칼륨, 에리스리톨, 자일리톨, 소르비톨, 타가토스 등 7종의 저·무칼로리 감미료 섭취량과 기억력·언어능력·전반적인 인지기능 변화를 비교했다. 해당 감미료들은 제로 슈거 음료와 다이어트 탄산음료, 에너지음료, 요거트, 디저트 등에 쓰인다.

분석 결과 인공감미료를 가장 많이 섭취한 그룹(하루 평균 191㎎)은 가장 적게 섭취한 그룹(하루 평균 20㎎)보다 전반적인 인지기능 저하 속도가 62% 빨랐다.

연구팀은 인지기능 저하 정도를 뇌 노화가 약 1.6년 더 진행된 수준에 해당한다고 설명했다.

중간 수준으로 섭취한 그룹도 인지기능 저하 속도가 35% 빨라지는 경향을 보였다. 기억력뿐 아니라 언어 유창성 저하 역시 인공감미료를 매일 섭취하는 사람에게서 더 뚜렷하게 나타났다.

이 같은 연관성은 60세 미만 성인과 당뇨병 환자에서 특히 두드러졌다. 반면 60세 이상에서는 통계적으로 뚜렷한 관련성이 확인되지 않았다.

연구팀은 인공감미료가 장내 미생물 환경 변화와 만성 염증, 뇌 에너지 대사 등에 영향을 미쳐 인지기능 저하와 관련됐을 가능성을 제시했지만, 정확한 기전은 아직 규명되지 않았다고 설명했다.

연구 주저자인 브라질 상파울루대의 클라우디아 키미에 스에모토 박사는 “저칼로리 및 무칼로리 감미료는 설탕의 건강한 대안으로 여겨졌다”며 “하지만 특정 감미료가 시간이 지나면서 뇌 건강에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 보여준다”고 설명했다.

다만 이번 연구는 참가자의 식습관을 바탕으로 진행한 장기 관찰연구인 만큼 인공감미료가 기억력 저하의 직접적인 원인이라고 단정할 수는 없다고 연구진은 강조했다.

생활습관이나 기저질환 등 다른 요인이 결과에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다는 것이다.

전문가들은 인공감미료를 무조건 피하기보다는 과도한 섭취를 줄이고 균형 잡힌 식습관을 유지하는 것이 중요하다고 조언했다.

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