1년에 단 5일… 제주 ‘거문오름 용암길’ 한시 개방

평소 일반인 출입을 제한하는 세계자연유산 거문오름 용암길이 13일부터 17일까지 닷새간 열린다. 사전 예약 없이 누구나 걸을 수 있다.

4일 제주도에 따르면 거문오름국제트레킹위원회가 주관하는 제17회 세계자연유산 거문오름 트레킹 행사를 제주시 조천읍 거문오름 일대에서 진행한다.

제주시 조천읍 거문오름 트레킹 태극길 코스. 제주도 제공

해는 탐방객 편의를 위해 시작시간을 오전 9시에서 오전 8시로 1시간 앞당겼다. 입장은 오후 1시에 마감한다. 출발 전 탐방안내소에서 안전 안내를 받고 출입증을 발급받아야 입장할 수 있다.

트레킹은 태극길과 용암길 두 개 코스로 운영한다.

태극길은 분화구 내부와 정상부 능선을 따라 걷는 코스로, 정상코스(2.1㎞·1시간)와 분화구코스(5.0㎞·2시간 30분), 능선코스(6.7㎞·3시간 30분) 가운데 고를 수 있다. 원하는 탐방객에게는 세계자연유산 해설사가 동행해 거문오름의 생성 과정과 지질·생태적 가치를 설명한다.

행사 기간에만 열리는 용암길(6㎞)은 거문오름에서 분출한 용암이 흘러간 길을 따라 걷는 약 3시간 30분 코스다. 해설사 동행 탐방을 원하면 오전 9시 30분부터 오후 2시까지 30분 간격으로 함께 걸을 수 있다.

용암길 종점에서 제주세계자연유산센터까지는 무료 셔틀버스가 오전 10시 30분부터 오후 4시 30분까지 30분 간격으로 운행한다.

제주시 조천읍 거문오름 트레킹 태극길 코스. 제주도 제공

개막식은 14일 오전 9시 제주세계자연유산센터에서 열린다. 거문오름 풍물단의 길놀이 공연을 시작으로 다양한 축하공연이 이어진다.

행사 기간에는 체험 프로그램과 주민 참여 프로그램도 운영한다. 거문오름에서 찍은 사진을 누리소통망(SNS)에 지정 해시태그와 함께 올리면 선착순으로 기념품을 주는 이벤트도 진행한다.

김형은 세계유산본부장은 “평소 개방하지 않는 용암길을 직접 걸으며 세계자연유산 거문오름의 자연·지질학적 가치를 체험할 수 있는 특별한 기회”라며 “도민과 관광객의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

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