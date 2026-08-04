유퉁, 안면마비 증세 고백 "눈 안감기고 입 돌아가" 활동 잠정 중단

사진=유퉁 유튜브 채널 화면 캡처

배우 겸 방송인 유퉁이 안면마비 증세를 호소하며 건강 회복을 위해 활동을 잠정 중단한다고 밝혔다.

유퉁은 지난 1일 자신의 유튜브 채널 ‘유퉁TV’에 ‘건강 찾아 다시 만나요’라는 제목의 영상을 게재하고 현재 건강 상태를 직접 전했다.

이날 공개된 영상에서 유퉁은 한쪽 눈을 제대로 감지 못하고 입이 한쪽으로 돌아간 모습으로 등장했다. 평소보다 말도 다소 어눌한 상태여서 팬들의 걱정을 자아냈다.

유퉁은 “눈이 안 감기고 입이 돌아가 현재 한방병원에서 치료를 받고 있다”며 “뇌 CT 촬영도 앞두고 있다”고 밝혔다.

이어 “유튜브 채널은 계속하고 싶은데 가족들이 ‘절대 안 된다. 그림도 중단하고 무조건 안정을 취해야 한다’며, 당분간은 치료와 건강 회복에 집중하려 한다”고 전했다.

이에 유퉁은 유튜브와 그림 활동 등을 잠정 중단하고 건강 회복에 전념할 예정이다.

유퉁은 앞서 딸 미미를 향한 악성 댓글과 협박으로 극심한 스트레스를 겪으며 건강이 악화됐던 사실도 털어놓은 바 있다.

그는 MBN ‘특종세상’에 출연해 “미미 살해 협박과 성추행, 성폭행 협박이 이어졌다. 너무 떨리더라”며 “혀가 굳어서 말이 안 나오고 몸 한쪽에 힘이 다 빠져 응급실을 찾았다”고 밝혔다.

이어 “병원에서는 응급조치가 잘못되면 뇌출혈이 올 수도 있다고 하더라”고 당시를 떠올리며 힘들었던 심경을 전했다.

한편 1957년생인 유퉁은 배우와 방송인으로 활동하며 대중의 사랑을 받았다. 그는 과거 방송을 통해 여덟 차례 결혼과 이혼을 했다고 밝힌 바 있으며, 현재는 막내딸 미미와 함께 생활하고 있다.

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