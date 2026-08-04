‘시민과 함께 大도약’ 김포시, 새 시정 구호 함께 수도권 중심도시로 우뚝

경기 김포시가 미래 100년을 향한 첫 걸음을 내디뎠다. 민선 9기의 힘찬 도약을 알리는 시정 비전 ‘시민과 함께 김포 大도약’이 시청사 전면에 내걸렸다.

4일 시에 따르면 이번 구호는 단순한 청사 외관 정비를 넘어 지역 나아갈 청사진을 제시한다. 또 수도권 중심도시로 발돋움하기 위한 교통·경제·교육·문화·복지 전반의 체질 개선과 함께 시민이 체감할 수 있는 미래 성장기반을 차질 없이 구축해 나갈 방침이다.

민선 9기 시정 비전인 ‘시민과 함께 김포 大도약’이 내걸린 김포시청 청사. 김포시 제공

이기형 김포시장은 “새롭게 내걸린 비전은 시민과 더불어 ‘백년 대계’를 반드시 일궈내겠다는 엄숙한 약속”이라고 설명했다. 시는 본청을 시작으로 읍·면·동 행정복지센터와 사업소 등 공공청사를 중심으로 순차적 정비에 나설 계획이다.

시는 새로운 공공시설물에 이 CI·BI를 적극 활용해 예산 효율성은 대폭 높인다. 이 시장은 “광역교통망 확충과 역동적인 지역경제 활성화를 이끌어낼 것”이라며 “우리의 위상을 바꿀 대도약 시대를 반드시 완성하겠다”고 말했다.

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