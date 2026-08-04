“‘폴드8’ 무슨 색상 살까” 40대도 고민…뚜껑 여니 ‘대세’ 있었다

SK텔레콤·KT·LG유플러스의 삼성전자 신규 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z 폴드8 울트라’, ‘갤럭시 Z 폴드8’, ‘갤럭시 Z 플립8’ 사전예약 고객 대상 개통이 4일 시작됐다.

4일 서울 삼성 강남을 찾은 시민들이 ‘갤럭시 Z 폴드8’과 ‘플립8’ 제품을 살펴보고 있다. 뉴시스

전작을 뛰어넘는 열기가 이어진 가운데 사전예약 분석에서 ‘갤럭시 Z 폴드8’이 통신 3사 예약의 절반 이상을 차지하며 세 모델 중 선호도 1위를 기록했다.

LG유플러스는 전체 사전예약 고객 중 폴드8 선택 비중이 67.4%이며, 폴드8 울트라가 17.1%, Z 플립8이 15.5%라고 밝혔다.

KT도 폴드8이 예약 고객의 과반을 차지했다고 밝혔으며, SK텔레콤에서도 동일한 경향이 확인됐다.

폴드 모델로 수요가 대거 쏠린 배경에는 화면 비율 변경에 따른 콘텐츠 활용성 개선이 핵심 원인으로 꼽힌다.

4대3 비율의 넓어진 화면으로 온라인동영상서비스(OTT)와 동영상 스트리밍 시청, 웹툰 감상, 전자책 독서, 멀티태스킹 등에서 대화면 몰입감을 극대화한 점이 선택을 이끈 것으로 보인다.

고성능 카메라와 디스플레이 특화는 폴드8 울트라, 커버 디스플레이 활용성과 휴대성은 플립8 선택에 영향을 줬다.

4일 서울 삼성 강남을 찾은 시민들이 ‘갤럭시 Z 폴드8’과 ‘플립8’ 제품을 살펴보고 있다. 뉴시스

고객층의 변화도 두드러졌다. 일반 스마트폰에서 폴더블폰으로 교체한 전환 고객 비중이 크게 늘어났으며, 젊은 세대의 유입도 가속화됐다.

구체적으로 SK텔레콤의 사전예약 데이터를 살펴보면 20대부터 40대까지의 고객 비중이 전작 대비 약 10%포인트 오른 65%를 기록해 젊은 층의 구매 비중이 대폭 늘었다.

일반 스마트폰에서 폴더블 시리즈로 기기를 변경한 고객 비중은 62%로 집계돼 전작 대비 10%포인트 증가했다.

폴더블 스마트폰이 과거 얼리어답터 중심의 특수 제품군에서 벗어나 대중적인 프리미엄 단말로 자리 잡았음을 보여준 대목이다.

모델별 색상 선호도는 통신 3사 전반에서 비교적 명확하고 일관되게 나타났다.

폴드8에서는 크림 색상이 가장 많은 선택을 받으며 대표 색상으로 자리 잡았고, 그라파이트와 라벤더가 뒤를 이었다.

폴드8 울트라는 은은한 보랏빛의 바이올렛 쉐도우가 과반에 가까운 선택을 받으며 최고 인기 색상으로 집계됐다.

플립8에서는 핑크 색상이 50%가 넘는 비중을 기록해 모델 라인 별로 선호하는 색상이 뚜렷했다.

4일 서울 삼성 강남을 찾은 시민들이 ‘갤럭시 Z 폴드8’과 ‘플립8’ 제품을 살펴보고 있다. 뉴시스

이처럼 숫자로 나타난 선호도는 사용자 커뮤니티에서의 반응이나 고민과도 궤를 같이 한다.

스마트폰 시장의 주류였던 무채색이나 블랙 계열에서 벗어나 밝은 톤을 시도하려는 소비자가 늘면서, 크림 색상 추천과 선택이 다수 눈에 띄었다.

중장년층 고객 사이에서는 중후한 그라파이트와 파격적인 피스타치오 등 신규 컬러 사이에서 고민하는 글도 찾아볼 수 있다.

케이스 착용이나 장기 사용 시의 질림 여부 등 실질적인 사용 환경을 염두에 두고 색상을 최종 결정하는 경향도 뚜렷하다.

자신을 40대로 밝힌 한 누리꾼의 “폴드8 구매 전 색상을 고민 중”이라는 글에는 “크림이 예뻐 보인다”, “케이스 씌우면 나중에는 신경도 안 쓴다”, “40대에게 크림이나 라벤더는 젊어 보이니 중후한 느낌의 블랙을 추천한다” 등 다양한 반응이 이어졌다.

통신업계에서는 중고폰 보상 프로그램 등 다양한 혜택 전개로 고객 유치 전략을 펴고 있다.

이통사들은 다양한 맞춤형 혜택과 구매 지원 프로그램 지속 등으로 고객 만족을 높여나갈 방침이다.

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