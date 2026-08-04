8월 제주, 스포츠 이벤트로 폭염 날린다… “경제 파급효과 930억”

제주도가 8월 한 달간 FC 바이에른 뮌헨 친선경기 등 메가 스포츠 이벤트를 비롯한 국제·전국·도내 스포츠대회 27개를 잇따라 개최해 930억원의 경제 파급 효과가 기대된다고 4일 밝혔다.

이날 저녁 제주월드컵경기장에서는 독일 프로축구 명문 FC 바이에른 뮌헨과 제주SK FC 친선경기인 ‘아우디 풋볼 써밋 2026’가 열린다.

제주도가 8월 한 달간 FC 바이에른 뮌헨 친선경기를 포함한 27개 스포츠대회를 개최하며 국제(901억원)·전국(27억원)·도내(1.5억원) 3단계 경제 파급효과를 기대하는 계획을 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

23일에는 한림실내체육관에서 제9회 제주도지사배 아시아 6개국 프로복싱 국가대항전이 열린다.

앞서, 지난 1∼2일 한라체육관에서는 ‘2026 한·중·일 여자배구 탑 클럽 슈퍼매치’가 열렸다. 대한민국 흥국생명과 현대건설을 비롯해 일본 오사카 마블러스, 중국 상하이 유베스트 등 아시아 정상급 4개 구단이 참가해 수준 높은 경기를 펼쳤다.

전국 규모 스포츠대회도 잇따라 열린다. 4∼6일 골프존카운티 오라에서 ‘제25회 제주도지사배 아마추어 골프선수권대회’가 열리고 있다. 8∼9일 이호해수욕장과 해안도로 일원에서 ‘2026 제주전국 아쿠아슬론대회’가 열리고 22∼23일에는 ‘제21회 김만덕배 전국배드민턴대회’가 개최된다.

제주도가 8월 한 달간 FC 바이에른 뮌헨 친선경기를 포함한 27개 스포츠대회를 연속 개최하며 930억 원의 지역경제 파급효과를 기대하고 있다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

도내 대회로는 8일 ‘서귀포시복싱협회장배 전도 복싱대회’와 ‘제4회 서귀포시우슈협회장배 전도 태극권대회’가, 9일에는 ‘2026 서귀포시당구연맹회장배 3쿠션 전도 동호인당구대회’가 개최되는 등 다양한 종목의 생활체육대회가 이어진다.

이어 15일 제5회 ‘제주시 어울림생활체육대회(게이트볼)’가 개최되며, 22일부터 23일까지는 ‘제8회 제주시탁구협회장배 전국오픈 탁구대회’와 ‘2026 서귀분회장기 게이트볼대회’가 열린다. 23일에는 ‘제13회 서귀포시협회장배 전도 남녀 궁도대회’와 ‘제16회 서귀포시협회장배 전도 족구대회’가 개최돼 생활체육 참여 분위기를 이어갈 예정이다.

28일 ‘제8회 제주시장배 파크골프대회’와 29일 ‘제주도지사배 전도장사씨름대회’, ‘서귀포시게이트볼협회 여성위원회 게이트볼대회’, ‘제7회 서귀포시국학기공협회장기 국학기공대회’가 잇따라 열린다.

장애인 체육행사로는 10∼13일 ‘전국장애인볼링종목별 선수권대회’가 열리며, 15일에는 ‘제5회 제주시 어울림생활체육대회’ 게이트볼 종목이, 28∼30일 ‘제11회 돌하르방배 추계 전국장애인배드민턴선수권대회’가 개최된다.

이를 통해 장애인 선수들의 경기력 향상은 물론 생활체육 참여 기회를 넓히고, 장애인과 비장애인이 함께 스포츠를 즐기며 소통하는 환경을 조성해 제46회 전국장애인체육대회의 성공 개최 분위기를 이어갈 계획이다.

한국지방행정연구원의 ‘제주 스포츠대회 지역경제 파급효과 분석 자료’를 토대로 분석한 결과, 제주도가 지원하는 8월 27개 스포츠대회를 통해 국제대회 901억1400만원, 전국대회 27억200만원, 도내 대회 1억5000만원 등의 지역경제 파급효과가 예상된다.

류일순 제주도 문화체육교육국장은 “8월 한 달 동안 세계적인 메가 스포츠 이벤트를 비롯해 전국·도내 대회와 장애인 경기가 연이어 개최되면서 제주 전역이 스포츠 열기로 가득할 것으로 기대한다”며 “도민 누구나 스포츠를 즐길 수 있는 환경을 조성하고 국제·전국 규모 대회 유치를 확대해 스포츠와 관광이 함께 성장하는 스포츠의 섬 제주를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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