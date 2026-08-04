마룬5, 3년 만에 내한공연…2027년 1월 킨텍스

미국 팝 록 밴드 '마룬5(Maroon 5)'가 3년 만에 단독 내한공연을 연다.

4일 공연기획사 라이브네이션코리아에 따르면 마룬5는 오는 2027년 1월27일 오후 8시 경기 고양 킨텍스 제1전시장 4·5홀에서 한국 팬들을 만난다. 내년 1월 대만을 시작으로 이어지는 아시아 투어의 일환이다.

2002년 데뷔 앨범 '송스 어바웃 제인(Songs About Jane)'으로 이름을 알린 마룬5는 프런트맨 애덤 리바인의 보컬을 필두로 록과 R&B를 결합한 음악을 선보여왔다. 전 세계적으로 1억1000만 장 이상의 앨범 판매량을 기록했다. 미국 '그래미 어워즈'에서 3차례 수상했다.

'메이크스 미 원더(Makes Me Wonder)', '무브스 라이크 재거(Moves Like Jagger)', '원 모어 나이트(One More Night)', '걸스 라이크 유(Girls Like You)' 등 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위 곡을 배출했다.

지난해 발표한 정규 8집 '러브 이즈 라이크(Love Is Like)'에서는 초창기 송라이팅 중심의 사운드로 회귀했다는 호평을 얻었다. 해당 앨범에 수록된 그룹 '블랙핑크' 리사와의 협업곡 '프라이스리스(Priceless)'로도 화제를 모았다.

마룬5는 2008년 첫 내한 이후 서울 체조경기장, 고척스카이돔을 비롯해 부산과 대구 등에서 공연을 열며 국내에서 높은 인기를 누려왔다.

이번 공연의 일반 예매는 오는 14일 오후 12시부터 예매처 놀(NOL)을 통해 진행된다. 이에 앞서 12일 오후 12시 아티스트 선예매, 13일 오후 12시 라이브네이션코리아 회원을 위한 선예매가 각각 열린다.

<뉴시스>

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