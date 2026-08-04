소유 "마지막 연애 5년 전…나쁜 남자한테 데였다"

가수 소유가 연애에 대한 생각을 밝힌다.

4일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC '연애전쟁' 7화에는 소유가 특별 외교관으로 출연한다.

소유. JTBC

사전 녹화에서 소유는 "마지막 연애가 5년 전"이라며 "나쁜 남자한테 데여 연애를 할 마음이 사라졌다"고 말했다.

이날 방송에는 정치 성향과 종교관 차이 등으로 갈등을 겪고 있는 연인이 등장한다. 두 사람의 사연에 MC 이효리, 서장훈, 김희철도 놀라움을 드러낸 것으로 전해졌다.

'보수 남친'과 '진보 여친'은 비상계엄 사태를 계기로 서로의 정치적 성향 차이를 알게 됐다고 밝혔다.

남자친구는 "계엄은 대통령의 고유권한"이라고 주장했고, 여자친구는 "잘못 알고 있는 사실을 고쳐주고 싶다"고 맞섰다.

두 사람은 종교와 이성 친구 문제를 두고도 갈등을 빚는다.

여자친구는 "교회 안 가면 지옥에 간다는데 난 지옥 가고 넌 천국에 가느냐"고 말했다. 남자친구는 "남녀 사이에 친구는 없다"며 여자친구의 남사친 문제를 지적했다.

소유가 두 사람의 갈등을 지켜본 뒤 어떤 해결책을 제시할지는 방송에서 공개된다.

<뉴시스>

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