강다니엘, 군 생활 중 깜짝 근황 공개…늠름한 군복 자태

사진=강다니엘 SNS

군 복무 중인 가수 강다니엘이 반가운 근황을 전했다.

강다니엘은 지난 2일 자신의 인스타그램을 통해 별다른 글 없이 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 강다니엘은 군복을 단정하게 착용한 채 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있다. 백팩을 메고 모자를 눌러쓴 모습에도 또렷한 이목구비와 부드러운 눈웃음이 돋보였으며, 입대 전보다 한층 건강하고 늠름해진 분위기로 시선을 사로잡았다.

특히 군 생활 중에도 변함없는 훈훈한 비주얼을 유지한 모습에 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

강다니엘은 지난 2017년 Mnet 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101 시즌2’를 통해 프로젝트 그룹 워너원의 센터로 데뷔하며 대중에게 이름을 알렸다. 워너원 활동 종료 후에는 솔로 가수로 전향해 음악 활동을 이어가며 자신만의 입지를 구축했다.

이후 강다니엘은 지난 2월 9일 육군 현역으로 입대했다. 기초군사훈련을 마친 뒤 현재 육군훈련소 제25교육연대에서 조교로 복무 중이다.

한편 강다니엘의 전역 예정일은 2027년 8월 8일이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지