우리나라 성인 식생활 점수 100점 만점에 58점… 20대 가장 낮아

우리나라 성인의 식생활평가지수 총점은 100점 만점에 약 58점인 것으로 나타났다. 이전 조사와 큰 차이는 없었으나, 나트륨 섭취가 늘어났다. 연령별로는 20대의 점수가 가장 낮았다.

질병관리청은 국민건강통계플러스 ‘우리나라 성인의 식생활 평가 지수’를 통해 주요 결과를 4일 발표했다.

우리나라 성인의 식생활평가지수 총점은 100점 만점에 약 58점인 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

식생활평가지수는 19세 이상 성인의 식생활 지침 준수 정도를 평가하는 도구다. 평가는 섭취를 권장하는 식생활 및 식품군(적정영역), 섭취를 제한하는 영양소(절제영역), 에너지 섭취 균형(균형영역) 등 총 14개 항목으로 구성됐다. 이번 결과는 국민건강영양조사 제8기(2019∼2021년)와 제9기(2022∼2024년) 영양조사 자료를 활용해 분석했다.

분석 결과 ‘2022∼2024년’ 성인의 식생활평가지수 총점은 100점 만점에 58.6점으로 집계됐다. 식생활평가지수 총점은 이전 ‘2019~2021년’(58.9점)과 유사한 수준이었다. 다만 생과일 및 나트륨 섭취 점수는 증가했으며, 총 채소 섭취와 포화지방산 에너지 섭취 비율, 탄수화물 에너지 섭취 비율 점수는 다소 감소했다.

식생활평가지수 구성 항목 중 개선이 필요한 항목을 파악하기 위해 각 항목 점수를 분석한 결과, 고기·생선·달걀·콩류 섭취, 나트륨 섭취 항목은 70점 이상으로 점수가 높았다. 우유 및 유제품, 잡곡, 총과일, 생과일 섭취 항목은 여전히 50점 미만으로 낮아 개선이 필요한 것으로 나타났다.

식생활평가지수 점수를 성∙연령별로 살펴본 결과, 남자 57.6점으로 여자(59.6점)보다 낮았다. 연령별로는 20대가 50.3점으로 가장 낮았으며, 다음으로 30대가 52.8점으로 낮았다. 연령이 높을수록 점수는 높았으며, 70세 이상이 66.1점으로 가장 높았다.

20∼30대는 대부분 항목의 점수가 가장 낮았다. 특히 잡곡과 과일 섭취 점수가 가장 낮았고, 아침식사, 포화지방산 에너지 섭취 비율도 배점의 절반 미만으로 규칙적인 식사와 다양한 식품군을 섭취하려는 노력이 필요한 것으로 확인됐다.

60대 이상은 전반적으로 점수가 가장 높았으나, 우유 및 유제품 섭취 점수가 가장 낮고 탄수화물 에너지 섭취 비율 점수가 낮아 곡류 위주 식사보다는 우유 및 유제품과 단백질 식품의 충분한 섭취가 필요한 것으로 파악됐다.

임승관 질병청장은 “20∼30대는 식생활평가지수 총점이 낮고, 아침식사∙잡곡∙과일∙포화 지방산 에너지 섭취 비율 등 대부분의 구성 항목의 점수 또한 가장 낮아 규칙적인 식생활 및 다양한 식품군 섭취를 위한 노력이 더욱 필요하다”며 “건강한 식생활은 만성질환 예방과 건강수명 연장의 출발점”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지