광양 이틀째 40도 넘어…전남광주 곳곳 역대 최고기온 경신

전남광주에 이틀째 40도가 넘는 극한 폭염이 이어지고 있다.



3일 광주지방기상청에 따르면 이날 낮 최고기온은 광양시 41도를 최고로, 전남광주 동구 40.1도, 순천시 39.8도, 곡성군 39.7도를 기록했다.

양산 쓴 시민들. 연합뉴스

광양은 전날 자동기상관측장비(AWS) 관측 기록 기준으로 41.1도를 기록하는 등 40도를 넘는 날씨가 이틀째 지속됐다.



전남광주 운암동과 완도군도 각각 38.8도·37.6도까지 기온이 오르면서 기상 관측이 시작된 1939년·1971년 이후 자체 최고기온 기록을 경신했다.



오는 4일 5∼60㎜의 소나기가 내릴 것으로 예보됐지만, 소나기가 그친 뒤 습도가 높아지면서 폭염은 당분간 계속될 것으로 전망됐다.



장성·보성·여수·광양·순천·곡성·광주 동부 지역에는 폭염중대경보가, 담양·화순·장흥·강진·영암·함평·신안·진도·영광·나주·구례·고흥·해남·완도·무안에는 폭염경보가 발효되는 등 전역에 폭염특보가 발효 중이다.



연일 지속되는 폭염 속에 온열질환 신고도 잇따랐다.



이날 오후 3시 30분께 나주시 봉황면 한 밭에서 예초작업하던 40대 남성이 의식을 잃고 쓰러지는 등 하루 동안 소방 당국에 10건(광주권역 1건·전남권역 9건)의 온열질환 의심 신고가 접수됐다.



질병관리청의 집계가 시작한 지난 5월 15일부터 전날까지 지역에서 발생한 온열질환자는 179명으로, 사망자는 없었다.



광주지방기상청 관계자는 "소나기 외에 비 소식이 없어 무더운 날씨가 지속될 것으로 보인다"며 "그늘진 곳에서 휴식을 취하거나 시원한 생수를 마시는 등 건강 관리에 유의해야 한다"고 말했다.

<연합>

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