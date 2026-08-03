김민석, 정청래 고향 충청서 기선제압

더불어민주당 8·17 전당대회 첫 순회 경선인 충청권 권리당원 투표에서 김민석 후보가 정청래 후보를 불과 303표, 0.45%포인트 차로 제치고 1위를 차지했다. 충청은 충남 금산 출신인 정 후보의 ‘홈그라운드’로 평가돼 김 후보도 열세를 예상했지만, 첫 당심 경쟁에서 박빙의 승리를 거두며 기선 제압에 성공했다. 민주당은 2일 울산과 부산, 경남 창원에서 영남권 순회 경선을 이어갔다.

더불어민주당 당권 주자인 김민석 의원이 2일 부산 벡스코에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 당원들에게 인사하고 있다. 뉴스1

민주당이 1일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 대전·세종 순회 경선 합동연설회 직후 충청권 권리당원 투표 결과를 발표한 결과, 김 후보는 3만632표(45.06%)를 얻어 정 후보(3만329표·44.61%)를 303표 차로 앞섰다. 송영길 후보는 7027표(10.34%)를 얻었다.



지역별로 김 후보는 충남(1만2484표·45.65%)과 충북(8967표·47.39%)에서, 정 후보는 대전(8187표·48.23%)과 세종(2388표·50.28%)에서 각각 1위를 차지했다.

김 후보는 결과 발표 뒤 사회관계망서비스(SNS)에 “당원 한 분 한 분의 당심이 조직을 이겨낸 충청 첫 승”이라고 밝혔다. 정 후보도 “조직은 바람을 이기지 못한다. 끝내 당원이 이긴다”며 “오직 민심과 당심만 믿고 여기까지 왔다”고 했다. 3위에 그친 송 후보 측 강민석 캠프 대변인은 충청권 권리당원이 전체 선거인단의 약 10%라며 “10%의 당심만 개봉됐을 뿐”이라고 주장했다.



함께 치러진 최고위원 경선에서는 최민희 후보가 3만384표(22.35%)로 1위를 차지했다. 박선원 후보가 2만2721표(16.71%), 한민수 후보가 1만9222표(14.14%)로 뒤를 이었다.

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