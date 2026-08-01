국힘, 모레 靑앞서 최고위…“보완수사권 폐지법 국민 분노 전달”

국민의힘은 오는 3일 청와대 앞에서 현장 최고위원회를 열어 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 검찰 수사권 폐지법(형사소송법 개정안)에 대한 반대 여론전에 나선다고 밝혔다.

발언하는 국민의힘 박성훈 수석대변인. 연합뉴스

박성훈 수석대변인은 1일 국회에서 기자들과 만나 “이재명 대통령의 거부권 행사를 촉구할 것”이라며 “권한쟁의심판과 헌법소원, 위헌법률심판까지 법적으로 다툴 생각이며 중요한 건 국민이 이 사안에 대해 얼마나 분노하는지 청와대에 제대로 전달하는 일”이라고 강조했다.

형소법 개정안이 이르면 다음 주 국무회의를 통과할 것이라는 전망에 대해서는 “반드시 이 법이 폐지될 수 있도록 국민들의 목소리를 강력하게 전달할 것”이라며, 법 통과 시 국민의힘을 중심으로 새로운 대체 법안을 제출하겠다고 덧붙였다.

당 지도부는 민주당의 입법 처리를 향한 비판의 수위를 높였다. 최은석 원내수석대변인은 논평을 통해 경찰이 무소속 강선우 의원의 ‘보좌진 갑질 의혹’ 관련 고발 사건을 불송치한 것을 거론하며 “이번 사건은 보완수사권 폐지 이후 우리가 마주할 수 있는 부작용을 미리 보여주는 하나의 경고”라고 지적했다. 나경원 의원 역시 페이스북을 통해 대통령의 법률안 거부권 행사를 거듭 촉구했다.

한편, 국민의힘은 민주당이 전날 자당 몫의 특별감찰관 후보로 검사 출신 최길수 변호사를 추천한 것에 대해 “대통령이 가장 불편해하는 사람을 임명해야 하는 자리인데 민주당이 추천하는 인물은 그 자격이 없다”며 진의가 의심된다고 비판했다.

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