與, 충청서 첫 순회경선…金 “명청대전은 지옥” 鄭 “개혁 또 개혁” 宋 “李정부 수호”

더불어민주당이 1일 충청권에서 8·17 전당대회 첫 순회경선에 돌입했다. 당권 주자인 송영길·정청래·김민석 후보(기호순)는 저마다 이재명정부의 성공을 뒷받침할 적임자임을 자처하면서도 당정 관계와 개혁 성과, 당대표 연임 문제를 두고 날 선 신경전을 벌였다.

더불어민주당 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 당 대표 후보가 1일 충북 청주시 CJB미디어센터에서 열린 당대표·최고위원 순회경선 합동연설회에서 손을 맞잡고 인사하고 있다. 연합뉴스

이날 가장 먼저 연단에 오른 김민석 후보는 “당정이 삐걱대니까 선거가 흔들리고 증시도 흔들린다”며 “당도 정부도 대통령도 흔들리는 최악의 길로 갈 수는 없다”고 말했다. 전임 지도부이자 경쟁자인 정청래 후보를 겨냥한 것이다.

김 후보는 “내란 세력의 추격을 허용하는 역사적 수렁에 빠져서도 안 된다”며 “명청(이재명·정청래) 대전의 연장전은 민주당의 지옥이고 그 지옥문을 닫아야 한다”고 강조했다. 이어 “우리의 시대정신은 민주당의 황금시대, 민주주의 황금시대, 대한민국 황금시대를 여는 것”이라며 “고지가 다음이고, 이 대통령이 그 문을 열고 있는데 1년 만에 흔들리면 안 된다”고 덧붙였다.

김 후보는 자신이 이 대통령과 호흡을 맞출 수 있는 친명(친이재명) 지도부임을 강조했다. 그는 “3개월 내에 우리 당의 지지율을 10% 이상 올려드릴 계획이 있다”며 “대통령과 정부와 함께 일할 수 있는 당대표, 대통령과 손발 맞는 진짜 친명 지도부를 만들어 달라”고 했다.

뒤를 이어 연단에 오른 정청래 후보는 자신을 “더 강력한 개혁 당대표”라고 소개했다. 정 후보는 “이재명 국민주권정부와 당원주권 정당, 1인 1표 시대를 당원과 함께 열어젖혔다”며 “온갖 어려움 속에서 보완수사권 전면 폐지로 검찰개혁을 완성했다”고 덧붙였다.

정 후보는 당내 통합과 범민주·진보 진영의 연대도 약속했다. 그는 “김대중, 노무현, 문재인, 이재명 대통령 지지자가 똘똘 뭉쳐야 우리가 승리하지 않겠느냐”며 “우리는 한 뿌리고 하나다. 한마음 한뜻으로 단결해야 한다”고 강조했다.

정 후보는 또 “민주당의 정체성은 개혁이다. 개혁하고 또 개혁하겠다”며 당내 강성 당원의 지지를 호소했다. 그는 “민주당은 개혁하면 승리했고, 개혁에 실패하면 국민들로부터 외면받았다”며 “민주당을 민주당답게, 더 강력한 개혁 당대표 정청래의 손을 잡아달라”고 호소했다.

더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표가 1일 충북 청주시 CJB미디어센터에서 열린 당대표·최고위원 순회경선 합동연설회에서 당 대표, 최고위원 후보들과 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

정 후보는 이 대통령과의 갈등설에 대해 “이재명 당대표 시절 수석 최고위원으로 옆자리에서 가장 앞장서 싸웠다”며 “당과 의리를 지키고 이 대통령과 의리를 끝까지 지킬 사람은 정청래”라고 반박했다.

송영길 후보는 정 후보의 연임 도전을 정면으로 겨냥했다. 송 후보는 “우리 민주당의 전통은 대표가 연임하는 경우가 없다는 것”이라며 “이재명 대표가 유일하게 연임했는데, 검찰 독재의 탄압으로부터 강력한 대선 후보를 지키기 위한 불가피한 선택이었다. 지금은 이재명정부 시대인데 굳이 연임할 필요가 있나”고 했다.

정 후보가 성과로 내세운 검찰개혁에 대해선 “저도 일관되게 한병도 당대표 직무대행을 만나 신속한 보완수사권 폐지를 주장했고, 김민석 후보도 주장해왔다”며 “이게 누구의 독점물인가”라고 반문했다. 유시민 작가가 “필연적인 실패의 길로 가고 있다”고 발언한 것에 정 후보가 ‘노코멘트’로 대응한 것을 두고도 “이재명정부에 저주를 퍼붓는 유시민에게 침묵하는 이런 당대표가 필요한가”라고 직격했다.

송 후보는 “이재명정부를 지키겠다”며 “진정한 민주당의 뿌리, 진정한 민주당의 정통, 저 송영길이 이재명 성공을 담보하겠다”고 덧붙였다.

민주당은 이날 충남과 충북, 대전·세종에서 차례로 합동연설회를 진행한다. 충청권 권리당원 투표 결과는 마지막 일정인 대전·세종 합동연설회를 마친 뒤 오후 7시쯤 발표될 예정이다.

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