영케이 "양꼬치 49개·라면 7봉 먹어"…성시경도 감탄

그룹 데이식스(DAY6) 영케이가 남다른 먹성을 공개했다.

영케이는 지난달 31일 방송된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연해 음악과 관련된 이야기와 근황을 전했다.

이날 영케이는 드라마 '멋진 신세계' OST '다시 돌아온 계절' 무대를 선보였다. 그는 드라마 주인공이자 동갑내기 친구인 배우 허남준의 부탁으로 OST 작업에 참여하게 됐다고 밝혔다.

영케이는 가요계의 신흥 '먹짱'다운 면모도 드러냈다.

그는 양꼬치 49개, 만두 60개, 라면 7봉, 햄버거 6개, 치킨 3마리까지 먹어본 적이 있다고 밝혔다. 광고 촬영 도중에는 샌드위치 11개를 먹었다고 덧붙여 성시경을 놀라게 했다.

최근 데이식스 멤버들과 서울 KSPO돔, 고척스카이돔, 고양종합운동장 공연을 마친 영케이는 "아직 체력이 남아 있는 것 같다. 활동할 수 있을 때 더 많이 하고 싶다"고 말했다.

첫 솔로 투어도 앞두고 있다. 영케이는 인천을 시작으로 방콕, 타이베이, 홍콩, 싱가포르, 마닐라, 쿠알라룸푸르 등을 찾을 예정이다.

<뉴시스>

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