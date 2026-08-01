한국·아르헨티나, 첫 정부 간 핵심광물 협력… “기업 경영환경 개선 지원”

김정관 산업통상부 장관이 31일(현지시간) 아르헨티나 부에노스 아르헨티나 산마르틴 궁정에서 열린 핵심광물 협력을 위한 MOU 체결 서명식에서 파블로 키르노 마그라네(Pablo Quirno Magrane) 외교·통상·종교부 장관과 기념촬영을 하고 있다. 산업통상부 제공

정부가 이재명 대통령의 아르헨티나 방문을 계기로 양국의 핵심광물 협력 강화에 나선다.

산업통상부는 김정관 산업부 장관이 지난달 31일 아르헨티나 경제부와 ‘한·아르헨티나 핵심광물 협력 양해각서(MOU)’에 정식 서명했다고 1일 밝혔다. 이번 MOU는 양국 정부가 자원 분야에서 체결한 첫 공식 협력 문서로 기록된다.

양국은 이번 협약을 통해 핵심광물 관련 정책과 규정, 투자제도 정보를 교환하기로 했다. 아울러 한국과 아르헨티나 및 제3국 내 리튬 공급망 탐사와 채굴, 가공 등 전반에 걸친 공동 프로젝트를 촉진한다. 양국 지질조사기관 간 협력이 확대되며, 원활한 소통을 위한 국장급 핫라인도 개설된다.

아르헨티나는 리튬과 구리 등 핵심광물이 풍부해 광종 다변화 잠재력이 큰 국가로 꼽힌다. 현재 국내 기업인 포스코홀딩스가 진출해 리튬 생산과 가공 프로젝트인 ‘살 데 오로’를 진행하고 있다. 정부는 개별 기업 중심의 협력에서 벗어나 정부 간 공식 협력체계를 다지고 기업의 핵심광물 구매와 투자를 적극 지원할 방침이다.

김 장관은 루이스 안드레스 카푸토 아르헨티나 경제부 장관과의 면담에서 신속한 인·허가 절차 운영과 인프라 확충 등 지속적인 지원을 당부했다. 광물 협력을 구리 등 신규 분야로 넓히기 위해 신규 광산 프로젝트 정보를 공유하고 우리 기업의 참여 기회를 확대해 달라고 요청했다.

이와 함께 아르헨티나산 원유를 안정적으로 도입하도록 협력을 넓히고, 향후 아르헨티나의 액화천연가스(LNG) 수출 잠재력을 바탕으로 중장기적인 자원 수급 협력 방안도 모색하기로 했다. 양측은 국장급 연락창구를 중심으로 후속 협의를 이어가며, 연내 민관 합동회의를 열어 기존 프로젝트 지원과 신규 협력사업 발굴을 추진한다.

김 장관은 한·메르코수르(남미공동시장) 통상협정(TA) 협상 진전을 위한 협력을 이어가자고 제안했다. 양측은 제조 인공지능(AI)과 디지털 전환 등 미래 산업 분야에서도 협력 기회를 찾기로 뜻을 모았다. 한편 김 장관은 동포간담회에 이어 현지에 진출한 포스코인터내셔널과 포스코아르헨티나, 삼성전자, LG전자 등 8개 기업 관계자와 만찬 간담회를 했다.

김 장관은 “어려운 현지 여건 속에서도 남미 시장 개척을 위해 치열하게 뛰고 계신 우리 기업인들의 노고에 깊이 감사드린다”며 “현지 애로사항을 적극 해소하고, 경영 환경이 실질적으로 개선될 수 있도록 아르헨티나 정부와의 협력을 강화하고 세심한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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