주말도 전국 푹푹 찐다, 낮 최고 32∼39도…밤에도 열대야 계속

토요일인 1일 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 무더운 날씨가 계속되겠다.



특히, 경남권에는 최고기온이 39도 넘게 치솟아 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상돼 야외활동을 자제하는 것이 좋다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 7월 31일 서울 광화문광장 분수대에서 아이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다.

기상청에 따르면 이날 전국 낮 최고기온은 32∼39도가 되겠다.



주요 도시 낮 최고기온은 서울 34도, 수원 33도, 인천 32도, 강릉 37도, 대전·세종 35도, 광주 38도, 대구 37도, 부산·울산 39도, 제주 34도로 예상된다.



전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효됐다.



특히, 폭염중대경보가 발표된 경남권(부산중부·부산서부·울산동부·양산·창원·김해·밀양·의령·창녕·진주)에는 최고기온이 39도 넘게 올라 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상된다.



기상청은 필수업무 외 모든 야외활동과 실외 작업을 최대한 중단·연기하고, 가족·이웃·독거노인 등 주변의 안전을 즉시 확인해 온열질환 증상 발생 시 119에 신고할 것을 권고했다.



더위는 밤에도 계속되겠다.



당분간 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 밤 최저기온이 25도 이상으로 유지되며 열대야가 나타나는 곳이 많겠다.



일요일인 2일에도 아침 최저기온이 21∼27도, 낮 최고기온이 32∼39도로 매우 무덥겠다.

경기 안성시 농협안성팜랜드에서 무더위에 지친 해바라기가 고개를 숙이고 있다.

하늘은 이날 중부지방은 가끔 구름이 많고, 남부지방과 제주는 대체로 맑겠다.



전북동부와 전남해안에는 이날 아침까지 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 인천·경기서부와 강원내륙, 충청권, 그 밖의 전라권에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.



강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지를 중심으로 시속 55㎞ 안팎의 강풍이 부는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.



미세먼지는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.

<연합>

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