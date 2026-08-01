폭염에 빙수·콜드브루 쏟아졌다…식품업계 ‘여름 입맛’ 공략

연일 이어지는 무더위에 식품·외식업계가 여름철 입맛을 겨냥한 신제품을 잇달아 선보이고 있다.

배스킨라빈스 제공

빙수와 아이스크림을 활용한 계절 한정 메뉴부터 카페인 함량을 낮춘 커피, 이색 협업 피자와 간편식까지 제품군도 다양하다. 시원함과 색다른 맛을 앞세워 여름 성수기 수요를 잡으려는 경쟁이 치열해지는 모습이다.

1일 업계에 따르면 배스킨라빈스는 8월 ‘이달의 맛’으로 ‘산딸기가 끌리는 연유’를 선보였다. 배우 박지훈과 함께 개발한 제품으로, 새콤달콤한 산딸기 빙수에서 착안했다. 산딸기 아이스크림에 연유의 달콤하고 부드러운 맛을 더했다.

스타벅스 코리아는 단팥과 제주 말차, 펄 토핑에 코코넛 베이스를 조합한 ‘레드빈 말차 코코 프라푸치노’를 출시했다. 음료 한 잔으로 빙수와 디저트를 함께 즐기는 듯한 맛과 식감을 구현한 것이 특징이다.

투썸플레이스는 기존 자사 콜드브루보다 카페인 함량을 50% 이상 낮춘 ‘하프 카페인 콜드브루’ 2종을 선보였다. 카페인 섭취 부담은 줄이면서 콜드브루 특유의 풍미는 살렸다는 설명이다.

비케이알이 운영하는 캐나다 커피 브랜드 팀홀튼은 캐나다 도시 위니펙에서 영감을 얻은 ‘위니펙 체리 초콜릿 아이스캡’을 내놨다. 체리의 상큼함과 초콜릿의 달콤한 맛을 얼음과 함께 갈아 만든 여름 음료다.

외식업계에서는 브랜드 간 협업과 차별화된 식재료를 앞세운 신제품 출시가 이어졌다.

도미노피자는 패션 플랫폼 무신사와 손잡고 ‘무진장 슈림프 스테이크 피자’를 출시했다. 큼직한 스테이크와 새우, 트러플 크림 해시브라운 등을 올린 제품이다. 핫 윙과 크런치 치킨, 스와이시 치킨 윙 등을 담은 ‘무진장 치킨 박스’도 함께 선보였다.

파리바게뜨는 토종효모빵에 고추장 불고기와 깻잎 마요 소스, 무채를 넣은 ‘고추장 불고기 샌드위치’를 출시했다. 익숙한 한식 재료를 샌드위치 형태로 재해석했다.

교촌에프앤비가 운영하는 교촌치킨은 찰도그 2종을 출시하며 사이드 메뉴를 확대했다. 간편하게 곁들일 수 있는 메뉴를 강화해 치킨 외 추가 주문 수요를 겨냥했다.

신세계푸드의 노브랜드버거는 국내산 흑돼지 품종 ‘버크셔K’를 활용한 ‘버크셔K 카츠’와 ‘버크셔K 카츠 어니언’을 내놨다. 돼지고기 카츠의 식감을 살린 버거로, 일반 패티 제품과 차별화를 꾀했다.

식품업계도 익숙한 브랜드와 메뉴를 새로운 형태로 바꾼 제품을 선보이고 있다.

오뚜기는 기업용 간식 판매 플랫폼을 운영하는 위펀과 협업해 ‘카레콘볼’을 출시했다. 오뚜기 카레의 맛을 한입 크기 옥수수 스낵으로 구현한 제품으로, 기업 간 거래 유통망을 중심으로 판매한다.

샘표는 특제 양념에 직화 바비큐 풍미를 더한 ‘새미네부엌 숯불치밥소스’를 출시했다. 밥과 닭고기에 소스를 더해 치밥 메뉴를 간편하게 만들 수 있도록 했다.

LF푸드는 여름 한정 가정간편식 ‘한반12 살얼음동동 깨폭탄 냉면’을 선보였다. 육수와 면, 깨 토핑을 한 제품에 구성해 가정에서도 간편하게 냉면을 즐길 수 있도록 했다.

대상 청정원은 ‘알룰로스 메이플 시럽’과 ‘알룰로스 바닐라 시럽’, ‘설탕형 알룰로스’ 등 신제품 3종을 출시했다. 음료와 디저트, 요리 등 용도에 따라 선택할 수 있도록 제품 형태를 세분화했다.

동서식품은 캡슐커피 브랜드 카누 바리스타의 프리미엄 머신 ‘카누 바리스타 오아시스’를 출시했다. 아메리카노뿐 아니라 우유를 활용한 라테 메뉴를 만들 수 있으며, 여러 잔을 연속으로 추출할 수 있도록 설계했다.

하이트진로는 진로 팩 소주의 외형을 본뜬 ‘진로 아이스백팩’ 패키지를 선보였다. 160㎖ 팩 소주 디자인을 가방 형태로 재현해 여름 휴가철 야외 활동과 한정판 상품 수요를 동시에 겨냥했다.

한국 코카-콜라사는 레몬과 라임 향을 더한 ‘코카-콜라 제로 레몬라임’을 출시했다. 설탕과 열량 부담 없이 기존 코카-콜라 제로와 다른 상큼한 맛을 즐길 수 있도록 한 제품이다.

업계 관계자는 “여름철에는 시원한 맛뿐 아니라 한정판과 협업 제품을 찾는 소비자가 늘어난다”며 “음료와 디저트는 물론 간편식과 홈카페 제품까지 여름 수요를 겨냥한 신제품 경쟁이 이어질 것”이라고 말했다.

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