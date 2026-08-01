아르헨티나산 원유 88만배럴 시범도입 후 내년 수입 개시…원유공급선 남미 확대 전기 마련

이재명 대통령이 31일(현지시간) 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과 정상회담을 갖고 내년부터 아르헨티나산 원유 수입을 개시하기로 했다. 양 정상은 ‘핵심광물 협력 양해각서(MOU)’를 체결해 미래산업에 필요한 핵심광물 공급망 협력체계도 마련했다.

이재명 대통령과 하비에르 밀레이 대통령이 31일(현지 시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 대통령궁 백색홀에서 공식 기념촬영에 앞서 악수를 하고 있다. 뉴시스

위성락 국가안보실장은 이날 한·아르헨티나 정상회담 후 부에노스아이레스 현지에서 진행한 브리핑에서 정상회담 성과와 관련해 “원유 공급선을 남미로 확대할 수 있는 실질적인 전기를 마련했다”며 “우리 기업은 올해 아르헨티나산 원유를 시범 도입했으며 이를 바탕으로 내년부터 수입을 개시할 예정”이라고 했다. 위 실장은 “이번 방문을 통해 내년부터 예정된 원유 수입이 안정적으로 추진될 수 있도록 양국 정부가 협력하기로 했다”며 “이는 중동 지역에 집중된 우리 원유 수입선을 남미로 넓히고 지정학적 불확실성을 줄여 에너지 수급의 대응력을 높이는 계기가 될 것으로 기대된다”고 했다. 그러면서 “양국은 앞으로 원유뿐 아니라 천연가스와 원자력 등으로 에너지 협력의 범위를 확대하고 구체적인 협력사업을 함께 발굴해 나가기로 했다”고 덧붙였다.

이재명 대통령이 31일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 대통령궁에서 열린 정상회담을 마치고 이동하던 중 양 국기에 예를 표하고 있다. 뉴스1

우리 기업이 올해 시범 도입한 원유의 양은 88만 배럴로 8월까지 국내에 도착할 예정이다. 내년부터 수입될 원유의 양과 관련해서는 위 실장은 “시범 도입한 것을 테스트한 다음 내년부터 어느 정도 규모의 구매가 될지는 아직 정해지지 않았다”며 “그건 정유사에서 여러 조건 등을 감안해 검토해야 할 사안”이라고 말했다. 다만 “이번 정상회담에서 아르헨티나 측은 원유 공급을 앞으로 수년간 늘리겠다고 설명하며 한국이 원유를 구입할 수 있는 잠재적 협력 파트너로서 양국 정부 간의 협력을 강화하지는 이야기를 했기 때문에 이 분야에 있어 전망은 굉장히 밝다”고 부연했다.

이재명 대통령과 하비에르 밀레이 대통령이 31일(현지 시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 대통령궁 백색홀에서 공식 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

이번 정상회담을 계기로 핵심광물 분야 협력도 강화됐다. 위 실장은 “양국은 핵심광물 협력 MOU를 체결해 핵심광물 관련 정책과 투자제도에 관한 정보를 공유하고 리튬의 탐사·채굴 등 밸류 체인 전반에서 양국 기업의 투자와 공동 프로젝트를 추진하기로 했다”며 “또한 우리 기업이 추진 중인 리튬 사업에 대한 아르헨티나 정부의 지속적인 지원 의지를 재확인했고, 구리 등 새로운 핵심광물 분야로 우리 기업의 투자 기회 확대를 모색할 예정”이라고 했다.

양 정상은 우리 기업의 투자와 시장 진출을 지원할 제도적 여건 개선에도 뜻을 모았다. 위 실장은 “양국은 ‘이중과세 방지 협정’을 최종 타결했으며, 이는 아르헨티나에 진출한 우리 기업의 이중과세 부담을 줄이고 투자 여건의 예측 가능성을 높일 것으로 기대된다”고 밝혔다. 또 양국은 한·메르코수르(Mercosur·남미공동시장) 무역협정 협상의 조속한 재개를 추진해 우리 기업의 남미 시장 접근성도 확대하기로 했다.

이재명 대통령과 하비에르 밀레이 대통령이 31일(현지 시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 대통령궁에서 사전환담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다.왼쪽부터 조현 외교부 장관, 이 대통령, 하비에르 밀레이 대통령, 파블로 키르노 외교부 장관. 뉴시스

양국은 이번 정상회담의 성과를 지속적으로 관리하고 새로운 사업을 발굴할 후속 추진체계로서 경제공동위원회와 에너지자원협력위원회도 재가동하기로 했다. 위 실장은 “경제공동위원회에서는 교역과 투자, 기업 애로사항과 시장 접근 문제를 폭넓게 점검하고 에너지자원협력위원회에서는 리튬과 구리, 원유와 가스, 원자력 등 협력사업을 집중적으로 협의할 예정”이라고 밝혔다.

위 실장은 “양 정상은 이번 이 대통령의 방문을 계기로 양국 관계의 새로운 도약 기반을 마련했다고 평가하고 교역·투자뿐 아니라 핵심광물, 에너지 공급망, 인공지능(AI), 방산, 검역 등 다방면에서 양국이 호혜적 실질협력을 확대해나가고자 했다”며 “특히 효율과 속도를 중시하는 양 정상의 공통의 강점을 통해 국민이 체감하는 성과를 신속히 만들어 나가자는데 뜻을 함께했다”고 전했다.

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