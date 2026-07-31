토요일도 전국 폭염·열대야 계속…“경남권, 극단적 더위”

토요일인 1일에도 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지겠다. 밤 사이 열대야도 계속되겠다.

토요일 아침 최저기온은 21∼28도, 낮 최고기온은 32∼39도로 예보됐다.

부산 서부·중부에 폭염중대경보가 발효된 30일 부산 수영구 광안리해수욕장에서 한 외국인이 쿨링포그를 맞으며 물을 마시고 있다. 뉴시스

기상청은 1일 오전 11시부터 경남 진주·밀양·창녕·의령과 울산 동부에도 폭염중대경보를 발효한다. 폭염중대경보는 최고체감온도가 35도 이상인 상태가 이틀 이상 이어지는 지역에서 최고체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상일 것으로 예상될 때 내려진다.

경남 일부 지역은 최고기온이 39도 이상으로 오르겠다.

기상청은 “경남권에는 폭염중대경보가 발표된 가운데 최고기온이 39도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상된다”며 건강 관리에 주의가 필요하다고 했다.

그 외 전국 대부분 지역도 당분간 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 무덥겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해·남해 0.5∼1.0m로 예상된다.

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