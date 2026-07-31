전국 ‘열가마’ 폭염 지속… 경남권 최고 39도 육박, 야외활동 주의 [내일날씨]

오는 8월 1일부터 2일까지 주말 동안 전국 대부분 지역에 폭염이 계속될 것으로 전망된다.

지난 29일 서울 용산구 동자동 쪽방촌에서 쿨링포그가 가동되고 있다. 뉴시스

31일 기상청 발표에 따르면, 이번 주말 낮 기온은 최고 32도에서 38도 사이로 치솟을 것으로 예측됐다. 공식 예보상 최고 기온은 38도 수준이나, 강한 햇볕과 지형적 요인, 도심 열섬 현상 등이 더해지는 일부 지역(자동기상관측장비·AWS 기준)에서는 실제 체감하거나 관측되는 기온이 이를 뛰어넘을 가능성이 크다.

특히 폭염중대경보가 발령된 경상남도 지역을 중심으로는 낮 기온이 39도(최고체감온도 38도 이상)에 달해 위험한 수준의 극단적 더위가 닥칠 것으로 예상된다. 체감온도는 단순 기온뿐만 아니라 습도가 사람 몸에 미치는 영향까지 종합해 계산한 수치다.

지역별로 살펴보면 8월 1일 서울의 낮 최고기온은 34도, 인천·수원·파주 등 수도권 주요 도시도 32~33도까지 오르겠다. 경기 이천의 경우 36도까지 오르며 수도권 내에서도 강한 더위를 보일 전망이다.

전국에서 가장 더운 곳은 남부지방이 될 것으로 보인다. 부산과 창원, 진주 등의 낮 최고기온은 38도까지 치솟을 것으로 보인다. 주말 동안 중부지방은 가끔 구름이 끼는 날씨가 이어지겠으나, 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 하늘 속에 햇빛이 강하게 내리쬐겠다.

앞서 전날(30일) 오후 4시 기준 관측값에서도 폭염의 기세는 확연했다. 경남 양산시가 39.6도를 기록한 것을 비롯해 김해시 37.8도, 북부산 37.2도, 강원 북강릉 37.1도, 부산 33.4도 등을 기록했다.

특히 경남 양산의 경우 종관기상관측(ASOS) 기준 전날 오후 2시 30분쯤 41.0도를 기록하며 역대 최고 기온 기록을 새롭게 썼다. 이는 지난 2018년 8월 1일 강원 홍천에서 기록된 41.0도와 같은 수치로, 동일한 기온일 경우 최신 관측값을 우선순위로 두는 기상청 기준에 따라 양산이 역대 일 최고기온 1위에 이름을 올리게 됐다.

야간에도 열대야 현상이 전국적으로 나타나며 밤낮없는 더위가 이어질 것으로 보여 건강 관리에 각별한 주의가 요구된다.

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