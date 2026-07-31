정부 보완책 효과 있었나?… 규제 첫날 레버리지 ETF 거래대금 ‘4분의1’ 수준 급감

증시 변동성을 부추긴다는 비판을 받고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 거래대금과 거래량이 대폭 줄어든 것으로 나타났다. 앞서 정부가 내놓은 단일종목 레버리지 ETF 보완책(기본예탁금 상향 등)이 이날부터 시행되면서 거래대금이 크게 줄었다는 분석이 나온다.

31일 한국거래소에 따르면 이날 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 26.81%·29.95% 폭등하면서 이 두 종목을 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지 ETF 종목들이 일제히 48∼60% 폭등 마감했다.

삼성전자와 SK하이닉스. 연합뉴스

순자산이 가장 큰 삼성자산운용의 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’는 58.04% 상승해 1만1055원에 거래를 마쳤다. 미래에셋자산운용의 ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’도 59.81% 폭등한 9445원에 장을 마쳤다.

반면 하락에 베팅하는 인버스 상품 2종(한화자산운용의 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X, 신한자산운용의 SK하이닉스선물단일종목인버스2X)은 각각 52.61%·59.95% 급락하며 1만1080원·7695원에 마감했다.

이날 단일종목 레버리지 16종목의 거래대금은 약 3조원으로 집계됐다. 전날 거래대금이 12조4000억원을 기록한 것과 비교하면 4분의 1수준이다. 아울러 지난 29일 거래대금(15조원)과 비교하면 5분의1 수준으로 급감했다.

KODEX SK하이닉스단일종목레버리지의 거래대금은 1조2000억원 수준으로, 전날(3조6000억원)과 비교해 3분의 1 수준이었다. 전일 거래대금이 5조원이었던 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X는 5650억원으로 거래대금이 쪼그라들었다.

거래량 역시 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지가 전날 4억8889만주에서 이날 1억1692만주로 대폭 감소했고, SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X도 2억7133만주에서 5952만주로 크게 줄었다.

메리층증권 이상현 연구원은 “거래량이 많이 줄어들어 효과가 있다고 보는 게 맞을 것 같다”며 “그동안 거래대금 상위에 차지했던 레버리지 종목들 대신 오늘은 다른 종목들이 많이 올라 있다”고 말했다.

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