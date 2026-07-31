“한국 시장을 위해 기획됐다” 글렌파클라스, ‘10년 캐스크 스트렝스’ 출시

세계 3대 셰리 캐스크 위스키 브랜드 ‘글렌파클라스(Glenfarclas)’가 한국 시장을 위한 한정판 ‘글렌파클라스 10년 캐스크 스트렝스(Batch No.1)’를 출시했다.

전국 트레이더스에서 단독 판매하는 이번 제품은 글렌파클라스의 대표 라인업인 10년 숙성 원액을 캐스크 스트렝스(Cask Strength) 방식으로 선보인다. 한국 단독 에디션이다.

‘글렌파클라스 10년 캐스크 스트렝스(Batch No.1)’.

캐스크 스트렝스는 숙성된 원액에 물을 희석하지 않고 병입하는 방식이다. 위스키 본연의 풍미와 개성을 더욱 진하게 경험할 수 있다. 알코올 도수 60.4%, 700ml 용량으로 출시된다.

이번 제품은 글렌파클라스가 지난 1996년 세계 최초로 상용화한 캐스크 스트렝스 위스키 ‘글렌파클라스 105’의 제조 노하우를 바탕으로 기획됐다.

공식 수입사 비바이에이치는 국내 소비자들에게 글렌파클라스의 캐스크 스트렝스 헤리티지를 널리 알리기 위해 트레이더스와 협업해 ‘글렌파클라스 10년 캐스크 스트렝스 Batch No.1’을 선보였다.

10년 이상 숙성한 셰리 캐스크 원액을 사용한 이번 제품은 선명한 밀짚빛 색감을 띠며, 달콤한 셰리 향과 몰트의 고소한 풍미 위로 꿀과 바닐라, 배(Pear Drops) 향이 은은하게 어우러진다. 입안에서는 건과일과 바닐라, 시나몬, 정향 등 향신료의 풍미가 조화를 이룬다. 길고 부드러운 스파이시한 여운도 남긴다.

패키지도 특별히 디자인됐다. 지관통 전면에는 한국 전통 민화의 나비와 화조(花鳥) 문양을 적용해 장수와 행복, 번영의 의미를 담았다. ‘Batch No.1’ 표기에는 한국 전통 건축의 수막새 문양을 더했다.

글렌파클라스의 마스터 디스틸러 겸 블렌더인 캘럼 프레이저(Callum Fraser)는 “캐스크 스트렝스 위스키는 몇 방울의 물을 더하면 숨겨져 있던 향과 풍미가 더욱 풍부하게 열린다”며 “이번 제품은 10년 이상 올로로소 오크 캐스크에서 숙성한 원액의 깊이와 글렌파클라스 특유의 직화 증류 방식이 만들어내는 강인한 캐릭터를 경험할 수 있다”고 말했다.

앞서 글렌파클라스는 패밀리 캐스크 시리즈를 선보여 큰 호응을 얻었다. 글렌파클라스의 가장 뛰어난 빈티지 원액을 선별해 병입한 제품이다. 깊고 풍부한 셰리 향과 함께 다크초콜릿, 건포도, 스파이스 노트가 어우러진 완벽한 조화를 자랑한다.

한편, 글렌파클라스는 ‘자주 독립의 정신(The Spirit of Independence)’이라는 경영 철학 아래 스코틀랜드 그랜트(Grant) 가문이 5대째 가족 경영을 이어오고 있다. 장기간 숙성된 올드 빈티지 캐스크를 다량 보유한 것으로도 유명하다. 특히 1952년부터 1994년까지 생산된 원액을 각각 싱글 캐스크로 병입해 선보인 ‘패밀리 캐스크(The Family Casks)’는 글렌파클라스의 방대한 빈티지 컬렉션을 상징하는 대표 시리즈로 평가받고 있다.

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