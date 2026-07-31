“엄청 매너 있으시다”…‘2000억 CEO’ 이웃이 밝힌 이정재 평소 모습

배우 이정재의 일상적인 모습이 같은 고급 주택에 거주하는 이웃의 입을 통해 전해졌다. 해당 이웃은 홈쇼핑에서 연이어 완판 기록을 세운 화장품 브랜드 대표 김혜정이었다.

지난 30일 유튜브 채널 ‘광예원’에는 ‘2000억 CEO가 말하는 성공의 비결’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 배우 강예원은 새 코너 ‘뷰루마블’의 첫 게스트로 화장품 브랜드 CEO이자 인플루언서 김혜정 대표를 초대해 사업과 일상에 관한 이야기를 나눴다.

유튜브 채널 ‘광예원’ 캡처

대화 도중 강예원은 김 대표가 이정재와 같은 서울 강남구 삼성동의 고급 주택에 거주하고 있다는 점을 언급하며 “엘리베이터에서 만나면 인사를 하느냐”고 물었다. 김 대표는 “인사한다. 자주는 아니고 두세 달에 한 번 정도 만나는 것 같다”고 답했다.

강예원이 이정재의 평소 모습을 묻자 김 대표는 “엄청 매너 있으시다. 예전에 짐을 많이 들고 있었는데 문을 열어주셨다. 정말 착하신 분인 것 같다”고 말했다.

최근에는 이정재가 먼저 그의 회사에 관심을 보이기도 했다고 전했다. 김 대표는 “회사 이름이 뭐냐고 물어보셔서 알려드렸다”며 화장품을 선물하고 싶었지만 부담을 느낄까 봐 건네지는 못했다고 밝혔다. 이에 강예원은 “내가 대신 전달해 드리겠다”고 농담해 웃음을 자아냈다.

이날 방송에서는 김 대표의 사업 성공 비결도 공개됐다. 그는 지난해부터 홈쇼핑 라이브 방송을 재개한 뒤 높은 판매 실적을 이어가고 있다고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘광예원’ 캡처

김 대표는 “요즘은 대기업 브랜드도 전량 매진이 쉽지 않은데 CJ에서만 23번 방송했고 모두 완판됐다”며 “다음 방송에서는 매출이 더 올라 4시간 만에 9억원을 기록했고, 최고 매출은 한 번에 14억원까지 나왔다”고 설명했다. 이를 들은 강예원은 “다른 세상 이야기를 듣는 것 같다”며 놀라움을 감추지 못했다.

한편 이정재가 거주하는 것으로 알려진 서울 강남구 삼성동 ‘라테라스’는 18가구 규모의 고급 공동주택이다. 배우 정우성도 함께 분양받은 곳으로 알려졌으며, 현재 시세는 80억~90억원 수준으로 전해진다.

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