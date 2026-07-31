김혜수 “지금 불륜이 문제가 아니다…제 연애가 문제” 의미심장 발언

유튜브 채널 ‘피디씨 by PDC’ 화면 캡처

배우 김혜수가 자신의 연애를 언급하는 의미심장한 발언으로 궁금증을 자아냈다.

30일 유튜브 채널 ‘피디씨 by PDC’에는 ‘[주의] 불륜보다 자극적인 토크의 향연! (feat. 김혜수 조여정 김지훈 김재철)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 쿠팡플레이 시리즈 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’의 주연 배우 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 출연해 작품과 근황 등 다양한 이야기를 나눴다.

이날 김혜수는 팀의 막내인 김재철을 향해 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 “스크린이나 브라운관에서 무게감 있는 역할을 많이 했는데 실제 성격은 너무 밝다”며 “붙임성도 좋고 예의도 바르면서 애교도 있다”고 말했다.

이어 “우리 중에 유일하게 결혼한 사람이다. 막내인데…”라고 말했다. 이에 김지훈은 “제일 어른이다”라고 받아쳤다.

김혜수는 “맞다. 결혼하면 어른이다. 자식이 있으면 더 어른이고”라며 “오빠 얼른 드세요”라고 농담을 건네 현장을 웃음바다로 만들었다.

영상 말미 공개된 2부 예고편에서는 출연진이 드라마 제목인 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’를 활용해 각자의 고민을 털어놓는 시간을 가졌다.

조여정은 “지금 불륜이 문제가 아닙니다. 다이어트가 문제입니다”라고 말했고, 이를 들은 김혜수는 “다이어트를? 지금 무슨 소리 하는 거야”라며 웃음을 터뜨렸다.

이어 김혜수는 잠시 생각에 잠긴 뒤 “지금 불륜이 문제가 아니다. 저는 연애가 문제다”라고 의미심장한 발언을 남겨 모두를 놀라게 했다.

이를 들은 김재철은 “이런 이야기 처음 하신다”며 놀라움을 감추지 못했고, 화면에는 “최초 공개. 김혜수의 연애 이야기는 2부에서 공개”라는 자막이 등장해 시청자들의 궁금증을 더욱 증폭시켰다.

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