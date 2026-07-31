'암투병' 이혜영, 희소식 전했다 "폐암 졸업"

배우 이혜영이 폐암 5차 추적검사 결과를 공개했다.

30일 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 '폐암 투병 6년차, 마지막 검사를 앞둔 이혜영 ft. 공지사항'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이혜영. 유튜브 캡처

그는 이날 5차 추적검사를 받으러 병원에 방문했다. 검사 결과 큰 이상 소견은 발견되지 않았다.

이혜영은 "난 아직 완치된 게 아니다. 전이됐지 않았단 것이고 일단 폐암은 졸업이다. 근데 이게 언제 어떻게 될지 모르니 항상 건강하게 살아야한다"고 했다.

이어 "건강하게 살아야하는 건 어렵다. 가장 중요한 건 스트레스 안 받고 유산소 많이 하고 먹는 것 잘 먹고 공기 나쁜 데 가지 말고 하면 된다"고 했다.

특히 "그중에서 스트레스가 가장 중요하다"고 했다.

이혜영은 지난 2021년 폐암 초기 진단을 받은 뒤 투병 생활을 이어왔다. 이후 2023년 MBC 예능 프로그램 '라디오 스타'에 출연해 "항암 치료 없이 폐 절제 수술을 받고 추적 관찰 중"이라고 밝혔다.

<뉴시스>

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