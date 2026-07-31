국힘, 윤용근 '정몽규 문자'에 "친분으로 가볍게 의견 전달"

국민의힘은 31일 국회 청문회 과정에서 자당 윤용근 의원이 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장에게 "더 잘 배려해드려야 하는데 송구하다"는 문자 메시지를 보낸 것에 대해 "개인적 친분으로 가볍게 의견을 전달한 것 같다"고 밝혔다.



최은석 원내수석대변인은 이날 국회에서 열린 원내대책회의 직후 기자들과 만나 "개인적으로 본회의장에서 휴대전화를 보다가 이슈가 생긴 것이고, 의원들이 청문회나 상임위에 아는 분이 (증인으로) 나오면 개별적으로 연락할 수 있지 않나"라며 이같이 말했다.

국회 문화체육관광위원회 소속 국민의힘 윤용근 의원이 30일 서울 여의도 국회 본회의장에서 이날 오전 대한축구협회 청문회 증인으로 참석한 정몽규 전 회장과 주고받은 문자 메세지를 확인하고 있다.



최 대변인은 '당은 이번 사안을 심각하게 보지 않느냐'는 질문에는 "네"라고 답했다.



이와 관련, 정점식 원내대표는 전날 윤 의원이 정 전 회장과 주고받은 문자메시지가 언론에 포착되자 따로 윤 의원을 불러 "주의하라"고 당부한 것으로 전해졌다.



정 원내대표 측 관계자는 "정 원내대표가 문자 메시지 내용을 다 파악한 후 주의를 줬고, 윤 의원도 '주의하겠다'고 사과했다"며 "어떤 청탁이 있던 것도 아니고, 중대한 사안으로 보이지 않아 구두 경고로 정리한 것"이라고 말했다.



앞서 윤 의원은 전날 축구협회에 대한 국회 문화체육관광위원회 청문회 때 정 전 회장에게 "회장님, 어제 정 선배님한테 연락받았습니다. 더 잘 배려해드려야 하는데 송구합니다"라는 메시지를 보낸 장면이 언론 카메라에 잡혀 논란이 됐다.

<연합>

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