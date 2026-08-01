방위사업청, 방산 AI 경쟁력 강화 위해 중소벤처기업 간담회 개최

방위사업청이 방산 인공지능(AI) 분야 중소벤처기업과 머리를 맞댔다.

방위사업청은 31일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 방산 AI 경쟁력 강화 방안을 논의하고 현장 의견을 청취하기 위한 중소벤처기업 간담회를 개최했다.

29일 강원 홍천 11기동사단 철마부대에서 열린 유무인복합분대 실증부대 출범식에서 장병들이 다족형로봇, 드론 등 무인체계와 함께 도열해 경례하고 있다. 육군 제공

이번 간담회는 지난 6월 한화시스템 등 방산 대기업을 대상으로 한 간담회에 이어 우수한 기술력을 보유한 중소벤처기업의 현장 목소리를 수렴하기 위해 마련됐다.

이용철 방위사업청장과 전준범 국방부 국방인공지능기획국장을 비롯해 △에스아이에이 전태균 대표 △젠젠에이아이 조호진 대표 △펀진 김득화 대표 △마음 AI 김문환 부사장 △마키나락스 김민성 본부장 등이 참석했다.

참석자들은 AI 특성을 반영한 획득·계약 제도 마련, 국방 데이터 개방 확대, AI 기업의 방산 진입 지원 방안 등을 논의했다.

특히 개별적으로 추진 중인 국방 AI 사업을 하나로 묶는 통합적 추진 전략이 필요하다는 데 뜻을 모았다.

AI 전환에 필요한 학습데이터 확보와 활용 방안과 관련해서는 민·관이 함께 활용하는 자원인 만큼 기획 단계부터 긴밀히 협업해야 한다는 데도 공감대를 형성했다.

이용철 청장은 “인공지능은 방위산업의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 기술”이라며 “현장의 목소리를 충실히 반영해 우수한 중소벤처기업이 방위산업에 진입하고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

방위사업청은 이번 간담회에서 제기된 의견을 검토해 관련 정책에 반영하고 업계와의 소통을 지속해 나갈 계획이다.

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