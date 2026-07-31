'7세 연상 정평과 결혼' 문근영 "울컥했다"

배우 문근영(39)이 연극·뮤지컬 배우 정평(46)과의 결혼 소식을 알린 뒤 쏟아진 축하에 감사 마음을 표했다.

문근영은 30일 자신의 소셜미디어에 "정말 많은 축하를 해주셔서 울컥했다. 사랑받고 있음을 마음 깊이 느끼는 시간이었다"며 "응원해 주시는 만큼 더 예쁘게 잘 살아보겠다"고 소감을 전했다.

문근영. SBS 제공

앞서 그는 전날 자필 편지를 통해 7년여간 조용히 열애를 이어온 정평과의 결혼을 알렸다. 별도의 결혼식 대신 가족들과 식사를 나누며 부부의 연을 맺은 것으로 알려졌다.

1999년 데뷔 후 '국민 여동생'으로 큰 사랑을 받은 문근영은 드라마 '가을동화', '바람의 화원', 넷플릭스 '지옥2' 등에서 활약했다. 정평은 연극과 뮤지컬을 무대로 활동을 이어온 베테랑 배우다.

결혼 후에도 열일 행보는 지속된다. 문근영은 연극 '오펀스'에 이어 오는 10월 방송하는 SBS TV 오디션 프로그램 '우리들의 발라드2' 심사위원 합류한다. 연상호 감독의 신작 '예토'에도 출연한다.

<뉴시스>

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