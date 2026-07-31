폴드8 통했다… 삼성 폴더블 예약 1030 비중 절반 넘어

삼성전자[005930]의 새 폴더블 스마트폰 시리즈 사전 예약에서 10∼30대 비중이 절반을 넘긴 것으로 나타났다. 이들 연령층에서는 기본형인 갤럭시 Z 폴드8이 가장 높은 인기를 끌었다.



삼성전자는 지난 28일부터 삼성닷컴에서 진행 중인 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 사전 예약 고객 가운데 1030세대 비중이 50%를 넘었다고 31일 밝혔다. 사전 판매는 다음 달 3일까지 진행된다.

삼성전자는 지난 28일부터 진행 중인 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8'의 사전 판매가 8월 3일 종료를 앞두고 막바지 열기를 더하고 있다고 31일 밝혔다. 사진은 삼성스토어 홍대에서 고객들이 삼성전자 갤럭시 Z 시리즈를 살펴보고 있는 모습. 연합뉴스

1030세대가 가장 많이 예약한 모델은 폴드8이었다. 색상은 크림을 가장 많이 선택했으며 삼성닷컴 전용 색상인 피스타치오와 대표 색상인 라벤더도 높은 선호도를 보였다.



폴드8 울트라는 그라파이트와 삼성닷컴 전용 색상인 그린 쉐도우, 플립8은 삼성닷컴 전용 색상인 민트와 크림, 핑크 색상이 인기를 끌었다.



삼성전자는 접었을 때 휴대성을 높이고 펼쳤을 때 태블릿 수준의 대화면을 제공하는 폴드8이 숏폼 콘텐츠와 웹툰, 게임 등을 즐기는 젊은 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다고 설명했다.



회사는 또 1030세대의 높은 관심 배경으로 저장용량 확대 혜택과 기기 전환 편의성을 꼽았다.



삼성전자는 사전 판매 기간 256GB 모델을 구매하면 25만3천원 상당의 512GB 모델로 무상 업그레이드해주는 '더블 스토리지' 혜택을 제공한다. 폴드8 울트라와 폴드8의 512GB 모델 구매 고객은 31만700원을 추가 결제하면 1TB 모델을 받을 수 있다.



아이폰 이용자의 기기 변경 편의성도 강화했다. 별도 애플리케이션 설치 없이 QR코드로 데이터를 무선 전송할 수 있는 '스마트 스위치'와 운영체제에 관계없이 파일을 공유할 수 있는 '퀵 셰어'를 지원한다.



삼성전자 관계자는 "이번 사전 판매는 초반부터 1030세대가 빠르게 반응하며 새로운 폼팩터와 모바일 경험에 대한 높은 관심을 확인했다"며 "더블 스토리지를 포함한 다양한 혜택이 다음 달 3일 종료되는 만큼 구매를 고려하는 고객은 사전 판매 기간 내 구매를 추천한다"고 말했다.

<연합>

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