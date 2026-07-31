[내일날씨] 전국 찜통더위 이어져…낮 최고 38도

토요일인 1일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지겠으니 건강 관리에 각별히 유의해야 한다.



아침 최저기온은 24∼27도, 낮 최고기온은 32∼38도로 예보됐다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 최고 체감온도가 35도 안팎까지 오르는 곳이 많겠다.



전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 최고 체감온도가 35도 안팎까지 오르는 곳이 많겠다.



특히 부산 중부·서부와 양산, 창원, 김해 등 경남권은 최고기온이 39도 안팎 또는 최고 체감온도가 38도 이상까지 올라 생명을 위협할 정도의 극심한 더위가 예상돼 폭염 중대경보가 발표됐다.



밤사이 기온도 25도 이하로 충분히 떨어지지 않는 곳이 많아 전국 곳곳에서 열대야가 이어질 전망이다.



기상청은 야외활동과 장시간 실외 작업을 자제하고, 충분한 수분을 섭취하는 등 건강관리에 각별히 유의해 달라고 당부했다.



바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5ｍ, 서해·남해 0.5∼1.0ｍ로 예상된다.







다음은 1일 지역별 날씨 전망.



[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>



▲ 서울 : [구름많음, 맑음] (26∼34) <20, 10>



▲ 인천 : [맑음, 맑음] (26∼32) <10, 10>



▲ 수원 : [구름많음, 맑음] (26∼33) <20, 10>



▲ 춘천 : [구름많음, 맑음] (24∼34) <20, 0>



▲ 강릉 : [구름많음, 맑음] (27∼37) <20, 0>



▲ 청주 : [구름많음, 맑음] (26∼36) <20, 0>



▲ 대전 : [구름많음, 맑음] (25∼35) <20, 0>



▲ 세종 : [구름많음, 맑음] (25∼35) <20, 0>



▲ 전주 : [구름많음, 맑음] (26∼35) <20, 0>



▲ 광주 : [맑음, 맑음] (25∼35) <10, 10>



▲ 대구 : [맑음, 맑음] (27∼37) <0, 0>



▲ 부산 : [맑음, 맑음] (26∼38) <0, 0>



▲ 울산 : [맑음, 맑음] (26∼37) <0, 0>



▲ 창원 : [맑음, 맑음] (25∼38) <0, 0>



▲ 제주 : [맑음, 맑음] (27∼33) <10, 10>

<연합>

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