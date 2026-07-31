히밥, 전성기 월수입 공개 “조회수만 1억”…식비는 월 1000만원

KBS 2TV 예능 ‘신상출시 편스토랑’ 화면 캡처

먹방 크리에이터 히밥이 전성기 당시 조회수 수익만으로 월 1억 원을 벌었다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

30일 방송된 KBS 2TV 예능 ‘신상출시 편스토랑’에서는 히밥이 가수 김재중의 본가를 방문해 가족들과 식사를 함께하는 모습이 그려졌다.

이날 히밥은 소곱창을 비롯한 다양한 음식을 쉬지 않고 먹으며 남다른 먹성을 자랑했다. 이를 지켜본 김재중의 어머니는 “돈 많이 벌어야겠다”며 감탄했다. 이에 김재중은 “히밥은 돈을 잘 번다. 어떤 때는 나보다 수입이 높을 때도 있었다”고 말했다.

이에 히밥은 “전성기 때는 조회수 수익만으로 월 1억 원을 기록한 적이 있다”고 밝혔다.

이어 “광고 수입은 제외하고 오직 조회수로만 벌어들인 금액”이라고 덧붙여 모두를 놀라게 했다.

또 김재중의 어머니가 한 달 식비를 묻자 히밥은 “1000만 원 정도 든다”고 답했다. 예상보다 큰 금액에 김재중의 어머니는 “기절할 것 같다”고 놀라워했고, 현장은 웃음바다가 됐다.

히밥의 솔직한 수입과 식비 공개는 출연진은 물론 시청자들의 이목까지 집중시켰다.

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