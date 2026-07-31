저녁 먹는데 갑자기 천장 ‘와르르’…양평 무한리필 식당서 14명 부상

저녁 시간대 경기 양평군의 한 음식점 천장이 무너져 14명이 다치는 사고가 발생했다.

31일 소방당국에 따르면 전날 오후 6시36분쯤 양평군 양평읍 양근리 소재 한 무한리필 음식점에서 천장이 무너지는 사고가 나 14명이 다쳤다.

지난 30일 경기 양평군 양평읍 식당 천장 붕괴사고 현장. 경기도소방재난본부 제공

이번 사고는 경량철골조로 된 지상 1층의 연면적 2300여㎡ 규모 식당의 천장 철제 구조물과 상판이 갑자기 무너져 내려 발생했다.

이 사고로 식당에 있던 손님과 식당 관계자 등 남성 2명과 여성 12명이 경상을 입어 병원으로 분산 이송됐다. 환자 수는 향후 더 늘어날 수도 있다.

사고 당시 식당에는 손님 약 60명이 있었으며, 사고 전 붕괴 조짐이 포착돼 상당수 인원이 밖으로 대피한 것으로 전해졌다.

소방당국은 현장에 출동해 부상자를 옮기는 한편 응급의료소를 설치하고 안전조치를 했다.

하중을 견디지 못한 내장재가 무너진 것으로 추정되나 정확한 붕괴 원인은 아직 확인되지 않았다.

경찰은 자세한 사고 경위를 조사 중이다.

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