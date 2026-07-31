뉴욕증시, 반도체주 반등에 일제히 상승…하이닉스ADR 18%↑

마이크로소프트(MS)의 시장 예상치를 웃도는 실적 발표와 반도체 업종의 강한 반등에 힘입어 뉴욕증시가 일제히 상승 마감했다. 인공지능(AI) 투자 확대에 대한 기대가 다시 살아나면서 기술주 중심의 매수세가 두드러졌다.

뉴욕 증권거래소의 트레이더. AFP연합뉴스

30일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 613.92포인트(1.19%) 오른 5만2208.06에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 121.48포인트(1.66%) 상승한 7437.63을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 679.24포인트(2.78%) 급등한 2만5122.18로 장을 마감했다. 나스닥은 이날 상승으로 6거래일 연속 이어졌던 약세 흐름을 끊었다.

시장 반등의 중심에는 MS가 있었다. MS는 전날 장 마감 후 인공지능(AI)과 클라우드 사업의 고성장에 힘입어 시장 예상치를 크게 웃도는 실적을 발표했다. 특히 투자자들이 우려했던 자본지출(CAPEX) 전망을 기존 수준으로 유지한다고 밝히면서 투자심리가 크게 개선됐다.

이날 MS 주가는 15.51% 급등했고, 시가총액은 하루 만에 약 4500억달러(약 640조원) 증가했다. 로이터통신에 따르면 이는 뉴욕증시 상장 기업 가운데 하루 기준 사상 최대 시가총액 증가 규모다.

반면 전날 실적과 함께 올해 자본지출 계획을 상향 조정한 메타는 대규모 투자에 따른 재무 부담 우려가 부각되며 7.95% 하락했다.

최근 큰 폭의 조정을 받았던 반도체 업종도 일제히 반등했다.

미국 상장 주요 반도체 기업 30개로 구성된 필라델피아 반도체지수는 이날 8.19% 급등하며 기술주 랠리를 주도했다.

종목별로는 마이크론 테크놀로지가 18.36% 급등했고, 샌디스크는 25.99%, AMD는 13.00%, 인텔은 11.30% 각각 상승하며 두 자릿수 오름세를 기록했다.

국내 투자자들의 관심이 높은 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 17.52% 급등해 공모가인 149달러를 회복했다.

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