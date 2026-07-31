베르나르 베르베르 "8살 딸, '케데헌' 300번 넘게 봐"

프랑스 작가 베르나르 베르베르가 한국에 대한 애정을 드러낸다.

내달 1일 오후 9시40분 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 베르나르 베르베르가 출연해 한국과 맺어온 인연을 소개한다.

8월 1일 오후 9시40분 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 베르나르 베르베르가 출연해 한국과 맺어온 인연을 소개한다. MBN 제공

베르나르 베르베르는 1994년 처음 한국을 찾은 이후 총 16차례 방한했다. 그는 한국을 '제2의 조국'처럼 느낀다고 밝힌다.

그는 "32년 전 처음 한국에 왔을 때 한국 독자들이 프랑스 독자들보다 나를 더 좋아해줘서 놀랐다"고 회상한다.

최근에는 8살 딸이 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 음악과 춤에 빠져 있다고 전한다. 베르나르 베르베르는 "300번 넘게 본 것 같다"고 말한다.

그는 한국 콘텐츠와 문화가 프랑스에서도 영향력을 넓혀가고 있다며 프랑스 방송에 출연할 때마다 한국 문화를 소개하고 있다고 밝힌다.

방송에서는 베르나르 베르베르가 과거 서울의 한 고등학교에서 강연하던 중 겪은 일도 공개된다.

당시 한 여학생이 성적에 대한 부담으로 눈물을 흘리며 삶을 포기하고 싶다는 뜻을 밝혔고, 베르나르 베르베르는 다른 사람들을 자리에서 물러나게 한 뒤 통역사와 함께 학생 곁에 남았다고 전한다.

그는 학생이 호흡을 조절하도록 돕고 차분하게 대화를 이어갔으며, 약 20분 뒤 학생이 다시 웃음을 되찾았다고 설명한다.

베르나르 베르베르는 "자살은 절대 해서는 안 된다. 삶이라는 모험을 끝까지 살아가야 한다"고 강조한다.

이어 "우리가 지금 이곳에 존재하기까지는 부모와 조상으로 이어진 수많은 사랑의 결과"라며 삶의 소중함을 전한다.

<뉴시스>

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