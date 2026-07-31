李 “한·칠레 FTA 자유무역위원회 10년 만에 재가동… FTA 개선 등 통상 관계 증진 협의”

이재명 대통령이 30일(현지시간) 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령과 정상회담을 갖고 “양국은 한·칠레 자유무역협정(FTA) 자유무역위원회를 10년 만에 재가동해 통상·투자 현안을 점검하고, 호혜적인 한·칠레 FTA 개선 등을 포함한 양국의 통상 관계 증진 방안에 대해 협의해나가기로 했다”고 밝혔다.

이재명 대통령과 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령이 30일(현지 시간) 산티아고 대통령궁에서 공동언론발표를 마치고 악수를 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 정상회담 후 진행한 공동언론발표에서 “오늘 회담에서 저와 카스트 대통령은 양국 관계를 더욱 강력히 발전시켜 나간다는 공동의 의지를 재확인하고 구체적인 협력 방안에 대해 협의했다”며 이처럼 밝혔다. 이 대통령은 “양국은 동반성장을 위해 교역·투자 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다”면서 “오늘 체결한 ‘투자협력 양해각서(MOU)를 바탕으로 핵심광물과 에너지 등 전략 분야에서 양국 기업들의 투자 기회 발굴과 교류 노력도 적극적으로 뒷받침해 나가기로 했다”고 말했다.

또 이 대통령은 “우리 양국은 핵심광물 공급망·인프라·치안·방위산업 등 전략적인 분야에서 호혜적이고 미래지향적인 협력을 적극적으로 추진해나가기로 했다”며 “세계 1위 구리 생산국이자 1위 리튬 매장국인 주요 자원 부국 칠레와 반도체·배터리 등 첨단산업 선도국인 우리 한국은 핵심광물 공급망 구축에 있어 자연스럽고 이상적인 파트너임이 분명하다”고 했다. 그러면서 “우리 양국은 ‘광물자원 파트너십 MOU’를 바탕으로 협력의 범위를 광물자원 공급망 전반으로 확대하고 정보 교환, 기술협력, 인적 교류 등의 구체적인 협력을 확대해 나가기로 했다”고 덧붙였다. 이외에도 양 정상은 방산·조선 분야 협력 심화를 위한 제도적 기반 마련의 중요성에 공감하고 관련 논의를 심층적으로 이어 가기로 했다. 초국가범죄 대응 및 해양 불법활동 근절을 위한 양국 경찰과 해경 당국 간의 공조도 확대하기로 했다.

양 정상은 칠레 최대 국책사업이자 남미 최초의 4차로 현수교인 ‘차카오’ 교량 건설 사업에 우리 기업들이 참여하고 있는 것과 관련해서는 이 대통령은 “차카오 교량 건설이 원만하게 진행돼 양국 협력의 랜드마크 사업으로 자리 잡는 동시에 칠레 국민의 일상생활과 경제활동에 도움이 될 수 있도록 정부 차원에서 관심을 갖고 적극 협력해 나가기로 했다”고도 밝혔다.

남극 기지 탐구 활동과 같은 과학기술 협력과 인적·문화적 교류도 더욱 확대하기로 했다. 이 대통령은 우리나라의 남극 기지 활동을 적극 지원해온 칠레 측에 감사의 뜻을 전하며 앞으로도 지속적인 협력을 기대한다고 말했다. 이 대통령은 또 “양국은 한·칠레 관계의 든든한 기반인 인적·문화적 교류를 더욱 강화해 나가는 것이 중요하다는 데 공감하고 관련 노력을 배가해나가기로 합의했다”며 “우리 문화에 대한 칠레 국민들의 관심이 문화적 친밀감을 높이고 양국 간의 교류를 더욱 활성화하는 기반이 될 수 있도록 우리 정부 차원의 지원을 계속 확대해 나가겠다”고 말했다.

이재명 대통령과 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령이 30일(현지 시간) 산티아고 대통령궁에서 공동언론발표를 하고 있다. 뉴시스

마지막으로 양 정상은 한반도와 국제사회의 평화·안정·번영을 위한 긴밀한 협력에도 뜻을 모았다. 이 대통령은 이날 회담에서 북핵 문제 해결과 한반도 평화 정착을 위한 칠레 측의 변함 없는 지지를 당부했고 카스트 대통령은 이에 화답해 한반도의 평화와 안정을 위해 함께 노력해나가겠다는 뜻을 밝혔다.

이 대통령은 “대한민국과 칠레가 서로의 진정한 친구인 ‘아미고(Amigo)’로서 서로의 손을 맞잡고 양국의 더 나은 미래를 함께 열어나가기를 소망한다”며 카스트 대통령 부부를 한국으로 초청했다.

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