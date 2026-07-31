'20㎏ 감량' 한혜연 "간식 대신 단백질 셰이크…단 음식 갈증 해소했다"

과거 20㎏ 감량을 경험했던 스타일리스트 한혜연(43)이 다이어트 당시 단백질 셰이크를 간식 대신 먹었다고 전했다.

지난 17일 '전현무의 셀러-브리티' 유튜브 채널 영상에 출연한 한혜연은 "단 거를 안 먹고 다이어트를 하기는 쉽지 않다"며 "간식을 먹고 싶을 때 단백질 셰이크가 그 갈증을 해소해줬다"고 밝혔다. 이어 "아침을 안 먹고 점심, 저녁만 먹었는데 그 사이가 너무 힘들었다"며 "단 음식이 필요할 때 초콜릿 맛 단백질 셰이크를 먹었다"고 덧붙였다.

단백질 셰이크는 비교적 간편하게 단백질 섭취량을 보충할 수 있는 식품이다. 단백질은 근육 생성 및 유지에 필수적인 영양소로, 운동 후 손상된 근육의 회복과 합성을 돕는다. 체중 감량 과정에서 단백질을 섭취하면 근손실을 방지해 건강한 다이어트를 할 수 있도록 기여한다.

충분한 단백질 섭취는 포만감을 유지해주면서 열량 섭취 관리도 돕는다. 단백질은 탄수화물에 비해 소화 과정이 오래 걸리므로 전반적인 음식 섭취량을 조절하는 과정에서 중요한 역할을 맡는다.

간식 대용으로 단백질 셰이크를 먹는 것도 좋은 활용법이다. 타 디저트에 비해서는 건강한 선택지로 작용할 수 있지만, 제품마다 당류 및 열량 차이가 크므로 영양성분표를 미리 확인하는 것이 중요하다.

단백질 셰이크 자체가 체중을 감량시키는 것은 아니므로 전체 식단에 유의해야 한다. 기존 식사량을 유지하면서 단백질 셰이크까지 함께 먹을 경우 섭취 열량은 오히려 증가한다. 또한 정상적인 식단을 단백질 셰이크로 대체할 경우 식이섬유, 비타민 등 타 영양소가 결핍될 수 있으므로 식단 구성에 신경 쓰는 편이 좋다.

당류 함유량이나 열량이 높은 제품은 체중 감량에 악영향을 미치므로 선택 시 주의 깊게 살펴봐야 한다. 필요 이상의 단백질을 섭취하면 도리어 악영향이 생길 수 있으므로 단백질 섭취를 제한해야 하는 사람은 의료진과 상담 후 섭취량을 조절해야 한다.

<뉴시스>

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