국민 앞에 선 축협 고위 관계자들… 국회 청문회서 ‘태도 논란’

국회 청문회에 불려가 국민 앞에 선 축구협회 고위 관계자들의 태도를 두고 논란이 일고 있다. 이들은 의원들과 질의에서 언성을 높이거나 회피성 답변을 내놓아 질타를 받았다. 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 국가대표팀 감독은 증인으로 출석해 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 성적 부진에 대해 사과했으나 제기된 각종 의혹엔 대체로 부인했다.

30일 국회에서 열린 대한축구협회에 대한 국회 문화체육관광위원회의 청문회 오후 질의 중 문진희 축구협회 심판위원장은 조국혁신당 김재원 의원과 질의과정에서 충돌했다.

홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 국회사진기자단

김 의원은 “공정한 심판 운영을 위해 평가해야 하는 평가관이 독점적으로 운영되고 있다. 심판 배정을 심의하는 위원이 자신의 배정도 결정하는 '셀프 배정'도 문제다. 문 위원장이 정점으로 특정 인사가 심판 행정을 장악하고 있다”고 밝혔다. 이어 “심판 배정과 평가, 교육까지 맡는 권한이 하나의 인맥이며, 전형적인 카르텔 아니냐. 수혜자들은 문 위원장과 부위원장의 측근”이라며 “문 위원장은 심판계 마피아 보스냐”냐고 쏘아붙였다.

문 위원장이 답변하려 하자 김 의원은 “자세 똑바로 하시라. 공손하게 대답하시라. 아까부터 다른 위원님 답변도…”라고 지적했다. 김 의원의 자세 지적에 문 위원장은 “위원님은 말씀하고 나는 하지 말란 말이냐. 목소리를 좀 다운시키시라 그러면”이라고 맞받아쳤다.

그러자 더불어민주당 조계원 의원도 소리를 지르며 태도에 항의했고, 문 위원장은 “거기는 끼지 마시고”라고 말해 의원들의 공분을 샀다. 문 위원장은 “제 말을 들어야 할 거 아니오”라며 격앙된 모습을 보였다.

더불어민주당 소속 이재정 문체위원장은 “증인의 태도와 관련해서는 저도 몇 번 지적하고 싶었다”며 “여기는 증인이 하고 싶은 이야기를 하러 오는 것이 아니다. 심문의 취지와 목적에 따른 질의 방식은 위원님들이 결정한다고 모두에 말씀드렸다. ‘끼지 마시라’는 식으로 위원님들께 하실 수 있는 자리 아니다”라고 질타했다.

정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석해 있다. 국회사진기자단

집중적으로 질의를 받은 정 전 회장과 홍 전 감독은 ‘카르텔’이나 ‘특혜’ 등 각종 의혹에 대해 적극적으로 항변했다. 정 전 회장은 클린스만 전 감독이나 홍 전 감독의 선임에 절차상 문제가 없었다고 밝혔고, 이미 월드컵 전 사의를 밝히고 물러난 만큼 차기 선거엔 나서지 않겠다고 거듭 확인했다. 홍 전 감독 또한 선임에서 특혜를 받은 것은 아니라고 본다고 밝혔다.

축구협회가 2년 전 진행된 문화체육관광부의 감사에 따른 징계 요구에 반발해 소송을 제기한 것이 정몽규 전 회장을 위한 사적인 대응이라거나, 문체부 차관 출신 인사들이 줄줄이 축구협회 부회장을 맡은 것이 적절하지 않다는 지적도 이어졌다.

문체부 징계 요구에 불복해 낸 항소 관련해선 취하하라는 의원들의 요구가 잇따랐고, 축구협회장 직무대행인 이용수 부회장은 “이사회를 통해 의견을 묻겠다”고 답했다.

정 전 회장이 직접 회장직을 맡지 않더라도 이미 축구협회 내에 그와 직·간접적으로 연관된 인사들이 중책을 맡고 있어서 입김이 작용할 수 있다는 우려와 함께 선거 제도 개선 요구도 빗발쳤고, 대한체육회가 축구협회를 관리단체로 지정해야 한다는 등 제안도 나왔다.

정 전 회장을 비롯한 전·현직 고위 관계자가 책임을 회피하거나 원론적인 답변을 이어가는 것에도 의원들의 비판이 이어졌고, 축구협회가 쇄신 의지가 있는 건지 의문의 목소리도 나왔다. 홍 전 감독 선임이 절차에 어긋나거나 공정하지 못했다고 지적하며 최종 결정권자로 여겨지는 정 전 회장에게 ‘책임’을 묻는 질의가 이어졌으나 정 전 회장은 “정해성 전 전력강화위원장이 1순위로 홍 감독을 추천했다”거나 “최종 결정은 이사회가 한 것”이라고 답했다.

마찬가지로 증인으로 채택됐으나 해외 활동을 이유로 출석하지 않은 이임생 당시 기술총괄이사가 어떻게 권한을 받아 홍 전 감독 선임 작업을 이어갔는지에 대해서도 명확한 답이 나오지 않았다. 각종 ‘책임’이나 혁신 요구에 “사퇴한 마당에…”라거나 “제가 할 일은 아니다. 후임께서 잘하실 것이다”라는 식의 답변이 이어지면서 이재정 위원장은 “사퇴했다고 모든 것에 면죄부가 되는 것이 아니다. 사퇴가 책임의 종점이 아니다”라고 일갈했다.

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