로이터 “러, 우크라에 북한제 미사일 쏜 듯…약 1년 만”

러시아가 약 1년 만에 우크라이나 공습에 북한제 미사일을 사용한 것으로 추정된다고 로이터 통신이 30일(현지시간) 보도했다.

30일(현지시간) 우크라이나의 한 주거용 건물이 러시아의 미사일 공격으로 무너져 있다. AFP연합뉴스

소식통에 따르면 지난 밤사이 러시아의 공격으로 우크라이나 중부 크리비리흐 마을 인근에서 일가족이 사망했는데, 여기에 북한 미사일이 쓰였을 가능성이 높다고 한다. 이와 관련해 우크라이나 당국은 어린이 2명 등 6명이 사망했다고 밝힌 바 있다.

러시아는 과거에도 우크라이나에 KN-23(화성-11가), KN-24(화성-11나) 등 미사일을 발사한 것으로 분석된 바 있다. KN-23은 러시아 이스칸데르 미사일, KN-24는 미국 에이태큼스(ATACMS)와 각각 유사하다.

소식통은 “오랜 공백 끝에 러시아가 북한산 미사일을 다시 사용한 것은 우크라이나에 대한 미사일 공격을 강화하면서 무기고를 새로 확충했음을 시사한다”고 언급했다. 북한을 통해 미사일 재고를 확보했을 가능성을 뜻한다.

지난 27일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 북한이 러시아에 군인 3만명을 추가로 보낼 것이라고 주장했다. 같은 날 우크라이나 비영리단체 공익저널리즘연구소(PIJL)의 나탈리야 구메뉴크 대표는 “러시아와 북한이 북한 내 방위산업 시설을 공동으로 구축하는 방안, 특히 드론 생산공장 설립을 협의하고 있다는 정보가 있다”고 말했다.

북한은 2024년 6월 러시아와 ‘포괄적 전략적 동반자 관계 조약’을 체결하며 군사적으로 밀착하고 있다. 같은 해 10월 러시아 쿠르스크 전선에 파병해 러시아군을 돕기도 했다.

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