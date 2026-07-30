LH, 호남권 반도체 국가산단 속도전…설계용역 발주 착수

한국토지주택공사(LH)가 호남권 반도체 첨단 국가산업단지의 예비사업시행자로 선정된 당일 조사설계용역 발주 절차에 착수하며 사업에 속도를 내고 있다.

LH는 30일 사전규격공고를 시작으로 8월 입찰공고와 심사를 거쳐 9월 말 최종 낙찰자를 선정하고, 10월 첫째 주부터 설계에 착수할 계획이라고 밝혔다. 사업 속도를 높이기 위해 통상 107일 가량 걸리는 조사설계용역 업체 선정 기간도 58일로 단축한다.

호남권 반도체 첨단 국가산업단지 위치도. LH 제공

국토교통부는 전날 광주 군공항 부지를 호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지로 선정한 데 이어 이날 LH를 예비사업시행자로 지정했다.

호남권 반도체 첨단 국가산업단지는 전남광주통합특별시 광산구 광주 군공항 부지 일원 826만㎡ 규모로 조성된다. 대부분이 국방부 소유 국유지여서 보상 등 후속 절차도 신속히 진행될 것으로 LH는 기대했다.

LH는 용인 반도체 국가산업단지 사업도 속도를 내고 있다. LH는 지난 16일 1공구 우선 발주를 마쳤으며, 보상과 함께 문화재 조사와 법정보호종 이주 등 사전 절차를 병행해 연내 착공을 추진할 계획이다. 이성훈 LH 사장은 “최단기간 승인과 설계, 착공을 목표로 가능한 절차는 병행 추진하고 앞당길 수 있는 절차는 최대한 단축하겠다”고 말했다.

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