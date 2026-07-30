경주시, 공공기관 유치전 본격 돌입, 원자력·에너지 기관 유치 본격화

정부의 공공기관 2차 이전 추진에 발맞춰 경북 경주시가 원자력·에너지안전 분야 공공기관 유치에 본격 나섰다.

경주시는 29일 황오커뮤니티센터에서 '공공기관 이전 경주유치 관련기관·단체 간담회 및 유치 결의대회'를 가졌다고 30일 밝혔다.

경주시가 공공기관 이전 경주유치 관련기관·단체 간담회 및 유치 결의대회를 개최한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이번 간담회는 정부의 공공기관 2차 이전에 선제적으로 대응하고, 경상북도 공공기관 이전 전략과 연계한 경주만의 차별화된 유치 논리를 마련하기 위해 마련했다.

간담회에서는 원자력·에너지안전 분야 공공기관 이전 정책 방향을 공유하고, 전략 유치기관의 입지 경쟁력과 협력 방안 등을 집중 논의했다.

경주시는 기관의 기능을 가장 효과적으로 수행할 수 있는 최적지라는 점을 앞세워 기능 중심의 유치 전략을 펼칠 방침이다.

경주에는 한국수력원자력 본사와 한국원자력환경공단, 월성원자력발전소를 중심으로 한 글로벌원자력공동캠퍼스, SMR 국가산업단지 등 국내 최고 수준의 원자력 산업 기반이 집적돼 있다.

시는 이 같은 강점을 바탕으로 한국에너지기술평가원과 한국원자력안전재단, 한국에너지정보문화재단 등을 전략 유치기관으로 선정해 국가 원자력·에너지 혁신거점도시 조성을 추진할 계획이다.

간담회에 참석한 경주시의회와 원전 관련 기관·단체, 전문가들은 기관 기능 강화와 지역 협력사업, 주민 수용성 제고, 정주여건 개선 방안 등에 대해 다양한 의견을 제시했다.

시는 이번 간담회를 시작으로 문화관광·국가유산, 미래산업 분야 간담회도 순차적으로 개최하고, 기관별 맞춤형 전략카드와 유치 제안서를 마련해 경북도 및 중앙정부와 협의를 이어갈 방침이다.

최혁준 경주시 부시장은 "공공기관 이전은 국가균형발전과 지역의 미래를 좌우할 중요한 과제인 만큼 경주만의 경쟁력을 바탕으로 전략기관 유치에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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