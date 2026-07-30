포스코퓨처엠, AI 기반 제조혁신 가속화

포스코퓨처엠은 30일 배터리 생태계 리더십 강화 및 초격차 경쟁력 확보를 목표로 AI 기반 제조혁신을 적극 추진한다고 밝혔다.

포스코퓨처엠은 ‘BoT(Battery of Things) 게임체인저 생태계’를 디지털 혁신 비전으로 제시하고 프로세스 표준화와 데이터 중심의 전사적 AX(AI Transformation) 추진 로드맵을 수립했다.

포항 영일만 4산단에 위치한 포스코퓨처엠 포항 양극재 공장 전경. 포스코퓨처엠 제공

이를 통해 원료 수급부터 제품 생산, 고객사 협업에 이르는 전 과정에 데이터 기반의 AI를 접목하여 글로벌 소재 기업으로 발돋움하기 위한 토대를 마련한다는 계획이다.

또한 성공적인 AI 기반의 제조혁신을 위한 핵심 추진 방향으로 ▲AI Agent 접목 프로세스·시스템 최적화 ▲통합 데이터 허브 기반 인텔리전스 가속화 ▲AI 활용 기반 Intelligent Factory 구현 ▲원료~제품 End-to-End 지능형 超연결 ▲전략 고객 R&D 협업 고도화를 선정했다.

포스코퓨처엠이 디지털 혁신 비전 'BoT 생태계의게임체인저'를 제시하고 전사적 AX를 추진한다. 2028년 상반기 프로젝트 완료 목표로, 제조생산성을 30% 향상시키고 고객사 품질 대응속도는 2배로 높이는 등 초일류 제조혁신을 가속화한다.

포스코퓨처엠이 2028년 상반기 완료를 목표로 추진하는 AI 기반의 제조혁신을 성공적으로 마무리하면 피지컬AI 기반의 제조공정 지능화로 제조 생산성을 30% 높인다.

연구개발 부문에서는 AI를 활용한 기술트렌드 분석·설계와 가상검증을 적용해 제품개발 기간을 절반으로 줄이고, 품질분석 로봇을 활용한 자동화 등을 통해 품질이슈에 대한 원인 분석 및 조치 등 고객사 대응속도는 두배로 높인다.

AI를 기반으로 한 수주 마케팅 역시 더욱 전략적이고 선제적으로 변화한다.

원료가격 예측부터 고객사 수요 전망, 판매가격 협상에 이르는 전 과정에 AI 시뮬레이션을 적극 도입, 실증적 데이터에 기반해 수주협상을 진행할 수 있게 된다.

이로써 계약, 주문, 생산, 출하 전 과정을 통합 모니터링해 운영을 최적화한다는 계획이다.

ESG 측면에서도 AI를 활용해 비효율적인 설비 운전을 자동으로 식별·진단하고 최적화해 에너지 사용량을 절감하고 운영 효율을 높이는 체계를 구축한다.

포스코퓨처엠은 AI 제조혁신을 통해 품질 안정성과 제조 경쟁력에 대한 고객 신뢰도를 높인다.

이를 수주 확대와 신규 고객사 유치로 연결하는 선순환 구조를 정립할 계획이다.

이와 함께 제품의 생산·관리·판매 전 과정에서 축적되는 데이터를 기반으로 전기차를 넘어 ESS·로봇·드론 등으로 확장되는 배터리 생태계에서 표준을 선도할 플랫폼을 구축하고 새로운 비즈니스 기회를 창출한다는 구상이다.

앞으로 포스코퓨처엠은 신규 개발 시스템에 AI Agent를 기본 적용해 담당자 개입을 최소화하고, 연내 부서별 1명 이상의 AI 활용 전문가를 양성해 AI 과제 발굴·실행을 주도하게 함으로써 AI 제조혁신 성과의 확산과 정착을 추진할 방침이다.

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