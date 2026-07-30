남한권 울릉군수, '먼섬 지원 특별법' 조속한 통과 등 국비확보 잰걸음

남한권 경북 울릉군수는 지역 현안 건의를 위해 중앙부처와 국회를 잇따라 방문, '섬 지역 생존권'을 강조하고 나섰다.

남 군수는 지난 27일 정부세종청사를 방문, 행정안전부 및 기획예산처를 찾아 주요 현안 사업의 필요성과 타당성을 강조했다.

남한권(오른쪽) 울릉군수는 지역 현안 건의를 위해 중앙부처와 국회를 잇따라 방문, '섬 지역 생존권'을 강조하고 나선 가운데 이상휘 의원과 주요 현안사업에 대한 대화를 나누고 있다. 울릉군 제공

이어 28일에는 이상휘 국회의원(국민의힘, 포항남울릉) 및 국회입법조사처를 찾아 지역 발전을 위한 적극적인 지원과 국비 확보를 요청했다.

남 군수는 이번 방문에서 ▲도서민 여객선 운임비 지원 ▲도서지역 생활필수품 해상운송비 사업에 대한 국비 확보 ▲공립 우산수목원 조성에 대한 지원 등을 건의했다.

특히 그는 특별자치군 입법의 당위성을 피력하고, 국회 계류 중인 '먼섬 지원 특별법'의 조속한 통과를 요청하는 등 섬의 구조적·재정적 한계를 벗어나기 위한 중앙부처와 정치권의 협조를 요청했다.

남한권 군수는 “지역 발전을 견인할 주요 사업들을 차질 없이 추진하기 위해서는 중앙정부 및 국회의 관심과 지원이 필수적”이라며 “특히 '먼섬 지원 특별법' 등은 섬 지역 주민들의 생존권이 달린 문제인 만큼 반드시 실현시킬 것"이라고 말했다.

이상휘 국회의원은 "단순한 현안 공유를 넘어 울릉군민의 정주 여건을 개선하고 포항과 울릉이 상생할 수 있는 지속가능한 발전 방안을 모색하는 자리였다"며 "논의된 내용을 바탕으로 관계부처와 긴밀히 협의해 울릉의 현안 해결과 지역 발전으로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다"고 전했다.

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