해외 의료진 포기한 간 이식 성공 ‘K의술의 힘’

서울아산병원, 17시간 걸쳐 해내
의사 아들 등 부친에 ‘2대 1 이식’
“한국행 결심 덕분에 건강 되찾아”
‘생체 간 이식이 어렵다’는 해외 의료진의 판단을 받았던 모로코 가족이 한국에서 가족간 간 이식에 성공해 평범한 일상을 되찾았다.
서울아산병원 장기이식센터 간이식팀은 최근 말기 간부전과 진행성 간암을 앓던 모하메드 엘 케타니(64)씨에게 두 아들의 간 일부를 이식하는 2대 1 생체 간 이식을 성공적으로 마쳤다고 30일 밝혔다.
모로코에서 대형 정유회사를 운영하던 모하메드씨는 20년 전 C형 간염을 앓았다. 간염은 치료됐지만 오랜 투병 때문에 간의 85%가 손상됐고 그는 간경화와 간부전을 얻었다. 남은 15%의 간으로 버텼지만 코로나19를 겪으며 간에 다시 문제가 생기면서 그는 지난해 말 프랑스로 건너가 간 이식을 위한 대기자 등록 검사를 받았다. 이 과정에서 그는 간암도 발견됐다.
색전술로 종양을 제거하며 위기를 넘긴 듯했지만, 올해 2월 추적 검사에서 새로운 종양이 발견됐다. 두 번째 종양은 크기가 6㎝. 진행 속도가 매우 빨랐고 간내 문맥(門脈)에도 침범한 상태였다. 결국 프랑스 의료진은 이 상태로 간을 이식할 수 없다고 판단하고, 그를 이식 대상에서 제외했다.
그러나 두 아들은 아버지를 포기할 수 없었고, 전 세계 간 이식센터의 논문과 치료 사례를 밤낮없이 찾아 읽었다. 끈질긴 조사 끝에 서울아산병원의 간 이식 성과를 확인한 그들은 서울행을 결심했다. 그리고 올해 4월 초 서울아산병원 첫 진료에서 생체 간 이식이 가능하다는 답변을 받았다.
서울아산병원은 암 재발 가능성이 있는 데다 체중이 135㎏에 달해 기증자 두 명이 필요했던 모하메드씨에게 17시간에 걸친 수술을 시행해 두 아들의 간을 성공적으로 이식했다.
모하메드씨는 “한국행을 결심한 두 아들 덕분에 기적처럼 건강을 되찾았다”며 “인간애가 없는 의술은 그저 장사에 불과하다고 생각한다. 한 생명을 끝까지 포기하지 않은 의료진에 깊은 축복을 전한다”고 말했다. 프랑스에서 심장외과 의사로 일하는 둘째 아들 오마르씨는 “아버지를 위해 나의 간 일부를 기증할 수 있고 아버지가 다시 건강해지신 모습을 볼 수 있어서 정말 감사하다”고 전했다.
서울아산병원은 1992년 간 이식을 처음 시행한 이후 작년 초 단일 의료기관으로는 세계 처음으로 간 이식 9000건을 달성했다. 매년 생체 간 이식도 400건에 달한다. 이는 프랑스 최대 간이식센터(10건), 미국 클리블랜드 클리닉(30건)의 연간 생체 간 이식 건수의 10배를 훌쩍 넘는 수준이다.
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