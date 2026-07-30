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위스콘신 주지사 한국계 후보, 지지율 1위 ‘파란’

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김희원 기자 azahoit@segye.com

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싱글맘 바텐더 프란체스카 홍
무상교육·대출 탕감 파격 공약

미국 중서부의 대표적인 경합주인 위스콘신의 민주당 주지사 예비선거(프라이머리)를 앞두고 극좌파 한국계 여성 후보가 지지율 1위를 달리며 파란을 예고하고 있다.

미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 28일(현지시간) 다음달 11일 진행되는 위스콘신 주지사 예비선거에 출마한 프란체스카 홍(한국명 홍윤정·37·사진) 주 하원의원을 집중 조명했다. WSJ는 “2024년 대선에서 박빙의 결과를 낳았던 위스콘신주에서 홍 후보가 여론조사 선두를 달리고 있다”며 “민주사회주의자(DSA) 바텐더가 민주당 주류를 흔들고 있다”고 소개했다.

한인 2세인 홍 후보는 2020년 위스콘신주 역사상 첫 아시아계 주 하원의원으로 당선됐다. 조란 맘다니 뉴욕시장 당선 후 최근 선거에서 돌풍을 일으키고 있는 민주사회주의자 소속이다. 식당을 운영했던 그는 인건비와 물가 상승 등으로 폐업한 뒤 재정적 어려움을 겪었고 지금도 주기적으로 바텐더 일을 하고 있다. 홍 후보는 무상 보육, 공공 식료품점 운영, 대학 학자금 대출 전액 탕감 등 파격적인 공약으로 중앙정가의 시선을 끌고 있다. 그는 최근 여론조사에서 지지율 26%로 선두를 기록했다.

홍 후보는 WSJ와의 인터뷰에서 자신을 “이번 경선 후보 중 유일한 임금 노동자이자 한국 이민자 가정의 딸, 싱글맘, 세입자”라고 소개하면서 “유권자들은 노동자 계층의 비용 부담을 줄이고, 특권 엘리트층에 집중된 돈과 통제력을 분산시킬 대담하고 합리적인 해결책을 받아들일 준비가 됐다”고 말했다.


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