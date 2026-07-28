코스피, 사이드카 이어 서킷브레이커…낙폭 8%대

코스피가 28일 8% 넘게 급락하며 장중 6,200선으로 내려앉자 시장 내 매매가 일시적으로 중단되는 서킷브레이커가 발동됐다.
국내 증시가 장 초반 급락세를 보이면서 유가증권시장과 코스닥 시장에서 잇따라 프로그램 매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동된 데 이은 시장 조치다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 13분 43초에 코스피 시장에 대한 서킷브레이커가 발동돼 매매가 20분간 중단됐다.
발동 당시 지수는 전날보다 542.24포인트(8.02%) 내린 6,213.51이었다.
앞서 코스피 시장에서는 오전 9시 6분께 프로그램 매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동되기도 했다.
유가증권시장 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.
이날 반도체 '투톱'이 급락하면서 지수 급락을 주도하고 있는 것으로 보인다.
현재 삼성전자[005930](-9.45%)는 23만원대로 밀려났으며, SK하이닉스[000660](-11.01%)도 폭락해 161만원대로 내려앉았다.
한편 코스닥 시장에서도 오전 9시 14분 47초께 코스닥150선물 및 현물지수의 변동으로 매도 사이드카가 발동됐다.
코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 하락하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 하락해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.
오전 10시 26분 현재 코스피 지수와 코스닥지수는 각각 8%대와 6%대로 내리고 있다.
<연합>
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