박용선 포항시장, 국비확보 광폭행보…기획예산처 방문, 영일만횡단대교사업 조속 추진 등 핵심사업 건의

박용선 경북 포항시장이 국비확보를 위해 광폭행보를 펼치고 있다.

박 시장은 기획예산처의 2027년도 정부예산 심의가 진행 중인 가운데 27일 정부세종청사 기획예산처를 방문, 박창환 예산총괄심의관과 조용범 차관을 잇따라 만나 포항시 주요 현안 사업의 조속한 추진을 위한 정부예산 반영을 적극 건의했다.

박용선 포항시장(우)이 27일 정부세종청사 기획예산처를 방문해 조용범 차관(좌)을 만났다.

이날 건의한 주요 사업은 ▲포항 영일만횡단대교 건설 ▲호미반도 국가 해양생태공원 조성 ▲전기차 배터리 자원순환 클러스터 운영 ▲4세대 방사광가속기 빔라인 증설 ▲푸드테크 로봇 시험인증평가센터 기반구축 등 5대 핵심 사업이다.

특히 박 시장은 이차전지·수소 등 국가 전략산업의 핵심 거점이자 4세대 방사광가속기를 보유한 연구개발 중심도시로서 포항이 갖는 위상을 부각하며 사업별 추진 필요성과 시급성은 물론, 국가정책과의 연계성과 지역경제 파급효과를 설명하고 지역 차원을 넘어 국가 산업경쟁력 확충과 직결되는 필수 과제임을 강조했다.

박용선 시장은 “포항의 핵심 현안사업은 지역 사업을 넘어 대한민국 산업 경쟁력과 미래 성장동력을 뒷받침하는 국가적 과제”라며 “정부 예산안이 확정되는 순간까지 모든 역량을 결집해 국비 확보에 총력을 다하겠다”고 말했다.

왼쪽부터 박창환 예산총괄심의관, 박용선 포항시장.

한편 2027년 정부 예산안은 오는 8월중 기획예산처의 최종 심사를 거쳐 9월 초 국회에 제출되며, 국회 심의와 의결을 통해 12월 최종 확정된다.

시는 기획예산처 예산 심의 일정에 맞춰 사업별 논리를 지속보완하고, 경북도와 지역 정치권, 관계기관과의 협력체계를 강화하는 등 2027년도 국비 확보를 위한 전방위적인 활동을 이어갈 방침이다.

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