전반 5골 차 뒤집었다…한국 U-20 핸드볼, UAE 꺾고 8년 만에 아시아 정상

한국 20세 이하(U-20) 남자 핸드볼 대표팀이 극적인 역전승으로 8년 만에 아시아 정상에 복귀했다.

28일 대한핸드볼협회에 따르면, 박현종 감독이 이끄는 대표팀은 전날 중국 안후이성 추저우에서 열린 제19회 아시아남자주니어선수권대회 결승에서 아랍에미리트(UAE)를 25-24로 꺾고 우승을 차지했다. 이로써 한국은 2018년 제16회 대회 이후 8년 만에 정상 탈환에 성공했고, 1988년과 1992년, 2018년에 이어 통산 네 번째 우승컵을 들어 올렸다.

8년 만에 아시아 정상에 오른 한국 U-20 남자 핸드볼 대표팀이 27일 중국 안후이성 추저우에서 열린 제19회 아시아남자주니어선수권대회 시상식 후 우승 트로피를 들고 기념촬영을 하고 있다. 대한핸드볼협회 제공

쉽지 않은 경기였다. 한국은 전반 내내 UAE의 강한 수비와 빠른 공격에 고전하며 8-13으로 뒤진 채 전반을 마쳤다. 하지만 후반 들어 분위기를 완전히 바꿨다. 최영우(한국체대)와 강준원을 앞세워 추격에 나선 한국은 경기 종료 약 14분을 남기고 18-18 동점을 만들며 승부를 원점으로 돌렸다.

이후 양 팀은 한 골씩 주고받는 접전을 이어갔다. 한국은 최영우와 허태렬(강원대)의 연속 득점으로 24-22까지 달아났지만, UAE의 반격에 막판 24-24 동점을 허용했다.

승부는 경기 종료 직전에 갈렸다. 팽팽한 균형 속에서 주용찬(원광대)이 침착하게 결승골을 성공시키며 한국에 25-24 짜릿한 역전승과 우승을 안겼다.

공격에서는 최영우와 주용찬이 나란히 8골씩을 터뜨리며 승리를 이끌었고, 강준원이 4골을 보탰다.

개인상도 한국 선수들의 몫이었다. 김은호는 대회 올스타팀 라이트백(RB)에, 최영우는 센터백(CB)에 선정되며 이번 대회 최고의 활약을 인정받았다.

이번 우승으로 한국은 아시아 최강 자리를 되찾았을 뿐 아니라, 대회 4위까지 주어지는 2027 세계남자주니어선수권대회(U-21) 출전권도 확보했다. 한국과 함께 준우승한 UAE, 3위 사우디아라비아, 4위 바레인이 세계선수권 무대를 밟게 됐다.

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