엠플러스, 미국 글로벌 전고체 배터리 기업과 조립 장비 공동개발 추진

이차전지 조립 장비 전문기업 엠플러스가 미국의 글로벌 전고체 배터리 기업과 전고체 배터리 조립 공정 장비 공동개발을 추진한다. 이는 지난 4월 전고체 배터리 양산 보틀넥 해결 관련 기술 개발의 후속 행보로, 추가적인 고객사와의 협력으로 이어진 사례다.

엠플러스는 올해 초부터 전고체 배터리 셀 제조사들이 공통으로 겪고 있는 공정상 애로사항에 주목해 맞춤형 솔루션 제안을 추진해왔다고 28일 밝혔다. 이번 협력은 그 결과물로, 해당 기업의 요청에 따라 조립 공정 일부 장비에 대한 공동 테스트 및 검증을 진행 중이다.

엠플러스 로고.

엠플러스 관계자는 “전고체 배터리는 기존 액체 전해질 방식과 공정 자체가 상이해 장비 업체의 기술 대응력이 중요해지고 있다”며 “이번 협력을 통해 글로벌 전고체 배터리 시장에서 장비 공급 레퍼런스를 확대하고, 향후 양산 단계 수주로 이어질 수 있는 기반을 마련하는 데 주력하고 있다”고 말했다.

해당 기업은 최근 파일럿(시범) 라인 구축 등 관련 투자를 확대하고 있는 것으로 알려져 있다. 업계에서는 이번 공동개발이 향후 양산 설비 수주로 이어지는 협력 관계로 발전할 수 있을지 주목하고 있다.

한편 엠플러스는 피지컬 AI 확산에 대응해 기존 장비에 자율화 기술을 접목한 자율제조 시스템과 산업용 자율산업이동로봇(AIMR) 기반 무인화 장비 개발도 함께 추진하며 신사업 확장에 나선다. 동시에 이번 협력을 계기로 국내외 주요 배터리 제조사와의 협력 관계를 지속 확대하고, 전고체 배터리향 장비 시장에서의 포지셔닝을 강화해 나갈 계획이다.

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